【失足毁容】20歲大學生落樓梯低頭玩手機　失足墮20級面部落地險毀容

▲ 女子落樓梯低頭玩手機，失足墮20級面部落地險毀容。

現代人機不離手，一邊行一邊玩電話的情況隨處可見，分分鐘釀成意外。內地一名20歲女子下樓梯時，低頭專注玩手機，結果失足飛墮20多級樓梯，重摔地面，面部著地流血。幸好有途人及時發現，事主經送院治療後目前已無大礙。

綜合內媒報道，事發於上周六（17日）安徽合肥一個地鐵內，從閉路電視畫面可見，該名身穿粉色上衣女子一邊下樓梯，一邊玩電話，未料不慎踩空，一直向前衝，但由於衝力過猛，女子失去平衡，未能站穩，最終滾落樓梯、面部著地。

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事發後，多名途人上前查看女子情況，但女子躺在地上未有動靜，據指，當時女子清醒，但口、鼻、額頭部位都有流血。站內工作人員接獲求助後立即報警，並前來安慰事主，為其傷口進行初步消毒處理。

合肥軌道公安於事發翌日（18日）表示，事主年約20歲，是當地一間大學的學生，她承認當時因專注玩手機導致失足。有關部門指，事主除面部受傷較嚴重外，整體並無大礙。又提醒市民出行時應注意安全，尤其在上下樓梯時不應專注玩手機。

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責任編輯：羅嘉欣