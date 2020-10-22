  • 27°C
香港時間 : 20201022日 (週四) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失足毁容】20歲大學生落樓梯低頭玩手機　失足墮20級面部落地險毀容

健康 11:36 2020/10/22

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

女子落樓梯低頭玩手機，失足墮20級面部落地險毀容。

現代人機不離手，一邊行一邊玩電話的情況隨處可見，分分鐘釀成意外。內地一名20歲女子下樓梯時，低頭專注玩手機，結果失足飛墮20多級樓梯，重摔地面，面部著地流血。幸好有途人及時發現，事主經送院治療後目前已無大礙。

綜合內媒報道，事發於上周六（17日）安徽合肥一個地鐵內，從閉路電視畫面可見，該名身穿粉色上衣女子一邊下樓梯，一邊玩電話，未料不慎踩空，一直向前衝，但由於衝力過猛，女子失去平衡，未能站穩，最終滾落樓梯、面部著地。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

事發後，多名途人上前查看女子情況，但女子躺在地上未有動靜，據指，當時女子清醒，但口、鼻、額頭部位都有流血。站內工作人員接獲求助後立即報警，並前來安慰事主，為其傷口進行初步消毒處理。

合肥軌道公安於事發翌日（18日）表示，事主年約20歲，是當地一間大學的學生，她承認當時因專注玩手機導致失足。有關部門指，事主除面部受傷較嚴重外，整體並無大礙。又提醒市民出行時應注意安全，尤其在上下樓梯時不應專注玩手機。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 治療

最高瀏覽

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
08:16 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
14:19 2020/10/20
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔辭世　林子博無法兌現再影婚照承諾
10:12 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔辭世　林子博無法兌現再影婚照承諾