【新冠疫苗】巴西28歲新冠疫苗測試者死亡　牛津大學：疫苗測試安全將繼續測試

▲ 巴西一名牛津疫苗志願者在臨床測試期間死亡。

繼早前有志願者出現原因不明疾病，牛津疫苗志願者在臨床測試期間死亡。據《路透社》報道，巴西衛生監測局（Anvisa）表示，一名牛津疫苗志願者在臨床測試期間死亡，不過疫苗測試將繼續進行。目前未知死者是接種疫苗或是安慰劑。

據巴西國家衛生監測局，該名志願者是28歲巴西人。早前接受牛津及藥廠阿斯利康合作的臨床試驗，並接種新冠疫苗。但試驗會繼續進行，並未有透露更多死者資料。

而牛津大學則發表聲明，指經審慎評估後，認為臨床測試安全性沒有問題，會繼續進行臨床試驗。阿斯利康則拒絕就事件回應，並強調沒有發生任何需要停止試驗的原因。

據CNN報道，死者居住里約熱內盧，死於新冠病毒併發症。

英國雷丁大學病毒學教授Ian Jones認為，現時沒有任何個案細節，所以不會清楚到底發生甚麼事。不過由於試驗繼續進行，故相信可認為志願者的死亡與疫苗無關。

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責任編輯：羅嘉欣