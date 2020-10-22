【著數優惠】一田優恵日網店搶先開閘勁減　必搶37折TCL50吋4K大電視限量10部【內附連結】

▲ 10月28日限定貨品：TCL 50" 4K ANDROID TV (型號 : 50P65US) 標準價/建議零售價：HK$7,980 特價： HK$2,980 (37折) (限售10部)

大受歡迎丶每次場面都萬人空巷的一田優恵日又來了，並將於11月25日至12月1日舉行，由於網購已成為新趨勢，因此一田購物優惠日eShop會搶閘由即日起至11月1日率先舉行，合共逾23萬件產品，由化粧護膚品、家電、超市食品至床上用品等低至1折發售，大家快來看看有甚麼必買筍貨，而且為方便各位輕鬆網購，只需$39便可享送貨服務。

▲ 一田優恵日將於11月25日至12月1日舉行，但一田eShop優惠已經搶閘開始。（經濟日報圖片）

大量急凍/冷凍食品

一田超市急凍/冷凍食品向來非常搶手，今次網上優惠日特別加強急凍/冷凍陣容，而9個美食專櫃包括UCC、八番麵工房、天仁茗茶等首推美食現金券，$100美食現金券只需$30。美酒的折扣亦相當吸引，久保田萬壽吟釀丶多款清酒及紅酒減至半價。

▲ 久保田萬壽純米大吟釀(720亳升) + 久保田千壽吟釀，只限自取，原價$660，特價$300，45折。（一田提供）

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美粧組合2折起

疫情下一田特別加強了美肌陣容, 逾30個美肌化粧品牌包括雪花秀、Shiseido、Clinque, Laneige、Sonfia, Belif及Orlane等帶來近200套激減組合，並以2折起發售。

▲ BORGHESE皇牌美膚泥漿套裝（原價$945、特價$298）（一田提供）

▲ UNIX 1500W 負離子頂級風筒（原價$2,980、特價$1,423）（一田提供）

指定主題大激減

一田eShop揀選了23/10、26/10及28/10，推出每日必搶優惠，分別設有不同主題︰獨家卡通床品、家品家電及美食，過百款精選貨品低至1折起發售。而為了慶祝一田今年30周年的盛事，當中特設多款$300限定貨品，包括鮑魚養生福袋、德國膳煮湯鍋連蓋等。

▲ 南北行至尊十全十美鮑魚養生福袋（原價$800、特價$300） （一田提供）

經典卡通產品大曬冷

多個深受大人小朋友歡迎的卡通將會登場，如經典角色有肉桂狗、芝麻街、熊本熊、Kerokerokeroppi、麥兜等，一系列的床上用品減至28折。此外，卡通旅行用品是另一推介，雖然大家暫時未能出外旅遊，但配有拉鏈袋及儲物小袋的手拖喼套裝或是手拉車連防潑水保溫旅行背囊套裝都相當抵買，全以29折價錢發售，不容錯過。

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記者︰Maria