涉迫智障顧客購買會籍　健身中心須賠償約7萬元

▲ 案件在區域法院審理。（資料圖片）

健身中心Legend Fight & Fitness涉誘騙輕度智障兼患有自閉症的顧客購入健身會籍，顧客父親向健身中心表明兒子屬輕度智障，並與健身中心協議不再推銷服務，惟健身中心其後再涉以威逼手段促使該顧客購入新會籍。該顧客由父親代表早前入稟區域法院索償。法官今（22日）裁定顧客勝訴，下令健身中心賠償約7萬元及支付訟費，並撤銷相關會籍合約。

申索人為張姓顧客，由其父親代表；答辯人為經營Legend Fight & Fitness（原名為FFG Plus）的CWB 168 Limited。惟答辯人一方沒有提交任何抗辯理據，今亦沒有派出代表應訊，申索人一方今向法庭申請勝訴判決。

申索人一方指，張屬中度智障及患自閉症，是法律上定義為精神上無行為能力人士。2017年11月15日，張在涉事健身中心以1.4萬元購入2年會籍，張父上門出示醫療報告，雙方作出協議，中心不再向張推銷。

惟其後於2018年，張在健身中心職員恐嚇及施壓下，以1.4萬元購入2年會籍及以5.2萬元購入65節私人教練課堂。申索人一方指，答辯人違反了不向張推銷的協議，並涉嫌作出具威嚇性的營業行為。

法官裁定申索方勝訴，下令答辯人一方賠償共70,326元及支付訟費，並撤銷相關會籍合約。

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記者：王仁昌