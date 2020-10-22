【航空業裁員】機師恐失業學水電一技傍身　媽媽提議轉行做紮鐵工惟憂開工不足

▲ 有中學生分享其機師哥哥恐怕失業，欲學水電一技傍身，媽媽又提議他轉行做紮鐵工。

國泰航空昨日（21 日）宣布削減約8,500個職位，包括5,300名本港員工，同時停止營運國泰港龍航空，有員工昨日起收到解僱通知。面對航空業大裁員，有中學生分享其機師哥哥恐怕失業，欲學水電一技傍身，媽媽又提議他轉行做紮鐵工。

該名中學生昨日（21日）於facebook專頁「名校 Secrets」投稿，表示機師哥哥很難才入行，可是他這段日子卻遇上失業恐慌，據弟弟分享︰

呢排日日上公司system update，一次半次login唔到恐慌症發作咁，係咁問同事係咪公司已經有嘢公佈……

不過細問下只有他一人未能登入，繼而估計可能只是大家同時登入，以致系統未能負荷。

媽媽叫學紮鐵 憂開工不足

機師哥哥近日開始謀算一旦被裁員，失業後的出路。他打算學一技傍身，看過建造學院屋宇維修保養課程，又想過學水電，可是水電班全部爆滿，受疫情影響排到明年3月才可上課。中學生指就算機師哥哥可上水電班，因他全沒經驗要先上入門班，才能上考牌的應試班。而媽媽也提出意見︰

阿媽叫大佬學釘板紮鐵，但工程界朋友叫佢唔好，話一個月得十幾日工。

他提及機師哥哥的女朋友任職空姐，對方「諗住去匙匠協會學開鎖」 。他自言明年就中學畢業，本想學哥哥做機師，可是看到哥哥的遭遇，於是打算「學下呢啲實用課程仲正，可能學多幾年儲夠經驗已經技術移民了 」。

網民提議教英文 自我增值轉行

網民同情機師哥哥的遭遇，有感「若不能做喜歡的工作太可惜」，建議他找相關工作。有人認為機師英文好，可以教英文，另有留言寫道機師物理強，可修讀金融科技碩士，也可轉投機械設計行業。有網民稱，現時澳洲很多機師已轉行駕駛貨櫃車，認為「行行出狀元」。

對於中學生有意將來技術移民，有網民建議留意移民地是否認可相關技術。有同為機師的網民認為，當疫情後航空業好轉，屆時自然再聘請更多機師。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳