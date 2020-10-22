【食用安全】台灣檢測嬰幼兒地墊塑化劑超標397倍　專家：恐致男童生殖器短小女童性早熟

▲ 台灣檢測一款嬰幼兒地墊塑化劑超標397倍，恐致男童生殖器短小，女童性早熟。

嬰幼兒用品塑化劑含量，一向是家長關心的安全議題。台灣標準檢驗局近日公布一項檢測結果，發現兩款市面暢銷LG HAUSYS品牌舒適毯，塑化劑含量超標，其中一款更超標達397倍。有專家指出，嬰幼兒長期在塑膠地磚上爬動並吸手指，恐吞下塑化劑，可致男童生殖器短小，女童性早熟並引發血栓。

綜合台灣媒體報道，台灣標準檢驗局受立委林淑芬委托，今年8月中從網上購入LG HAUSYS品牌舒適毯進行檢驗，結果發現兩款產品塑化劑含量超標。

其中型號PAL7440的BBP含量是10.71%、DEHP（塑化劑之一）含量39.04%，塑化劑總含量超出限制397倍；另一個型號PAL082 的BBP含量為0.52%，DEHP含量32.16%，超出限制326倍。

林淑芬表示，這兩款產品的產品說明中，並未標示材質及添加劑成分，而台灣目前未有強制檢驗機制，產品上只需標示塑膠即可。因此只要未被檢驗出來，就算塑化劑超標，也可繼續在市面上發售。

環保與生態議題關注組織「看守台灣協會」秘書長謝和霖表示，嬰兒長時間在PVC塑膠地磚上爬動，並吸吮手指，會把不應吃下的塑化劑吃入肚中。

他續指，DEHP可致男性精子數變少，男性胎兒或男童肛門到生殖器的距離縮短、生殖器短小；而女童可致性早熟，也可引起血栓，危害肝臟及肺部。

日常生活中除了塑膠地墊外，膠製品亦是有機會接觸塑化劑的渠道之一，點擊睇食安中心及專家減少/避免攝取塑化劑的一些建議：

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責任編輯：羅嘉欣