【豪宅放盤】佘詩曼同屆港姐李明慧放售豪宅　羅便臣道一號叫價1.15億【多圖】

▲ 港姐李明慧放售豪宅。

1997年香港小姐競選，冠軍為翁嘉穗，至於季軍是後來成為視后的佘詩曼。至於當年同屆的亞軍典國際親善小姐李明慧，在2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽結婚，之後李明慧淡出娛樂圈，把重心放在家庭，當幸福少奶奶。

近日，李明慧名下、實用面積約2,626平方呎的中半山羅便臣道一號中層複式戶放售，叫價1.15億元，令其豪宅曝光。

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▲ 1997年香港小姐競選亞軍。（網上圖片）

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從土地及公司註冊處資料得知，該單位由JUBA INVESTMENTS LIMITED持有，在1982年以400萬元購入。而公司的董事為已故教育家陳樹渠二子陳耀陽和李明慧。

陳耀陽是老牌發展商之一寶聲集團的第三代，二人在2003年結婚，之後誕下一對龍鳳胎。

▲ 李明慧誕下一對龍鳳胎。（網上圖片）

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單位裝修費達2千萬元

李明慧曾在加拿大留學，1997年回流香港任職稅務會計師，其後參選香港小姐獲得亞軍入行，曾短暫簽約TVB成旗下經理人合約女藝員，當時李明慧多在節目中亮相。

有指，放售單位的裝修費約2千萬元，從照片可見，單位裝修極盡奢華。

▲ 同屆冠軍為翁嘉穗和季軍佘詩曼。（網上圖片）

單位設計師以「豪華遊艇」為主題，打造一個五星級豪宅。

單位以大地色為主調，能遠望維港和動植物公園，氣派不凡。

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