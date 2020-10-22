【國泰裁員】林作提出入保險行4大條件　公開招募國泰被裁員工：馬死落地行

▲ 林作邀請受裁員影響的前國泰員工加入其團隊。

國泰航空昨日（10月21日）公布削減集團約8,500個職位，當中包括5,300名本港員工，同時停止營運國泰港龍航空，受影響員工昨日起收到解僱通知。各界人士都向被裁的前國泰員工招手，其中，十優港姐麥明詩前男友林作以保險界身份廣邀有興趣人士會面，為林作保險物色合適人選。

林作昨日於個人社交平台撰文，邀請受裁員影響的前國泰員工加入其團隊。

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▲ 國泰航空昨日（21日）宣布重組計劃，終止國泰港龍品牌。（資料圖片）

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林作在個人社交平台寫道：

各位，我相信保險界人士都在向不幸的各位招手。我沒有什麼宣傳技倆，只認為應該儘快給你們更多行內資訊，

讓你地了解往後的路，可以有什麼選擇。

坦白，以我個人的觀察，我認為大部份的你們，並不適合這個行業。

需要的個人特質、心態，和你們本身的工作經驗，實在太不同。

但同樣地，我根本不認為有多少人本身就適合從事保險業，包括我自己。所以一切，都係睇你是否願意evolve.

有見於此，本人決定於明晚在我位於尖沙嘴一個地點和各位有興趣人士進行輕鬆見面，傾下計俾大家一啲資訊。

▲ 林作向被裁的前國泰員工招手。（林作FB圖片）

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最後，他補充指：「有危才有機。今年年頭由於疫情，補習班無法開展，才成就了我依家嘅保險事業。馬死落地行。既然落咗地，最緊要，係要行。」

昨天出post後，他在凌晨再發文表示：「目前為止有8500人報咗名。」

林作於今年8月時聲稱自己共有3支保險團隊，人數接近70人，並打算擴充人手。另外，他早前曾提出加入的4大條件，包括學歷夠、渴望做得專業 、對金融或成就感到貪婪，及願意接受他每個禮拜其中1日晚上、持續3個月訓練。