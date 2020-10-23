【蓮藕湯水】深秋寒冬食蓮藕滋潤五臟　中醫推薦2款蓮藕養生食療

▲ 中醫推薦2款蓮藕養生食療。

快踏入霜降，天氣會加促寒冷，由於日照時間縮短，植物的光合作用產能下降，生長變慢而營養成分多儲於莖部，所以當進入深秋至寒冬季節要多食根菜類，有滋潤五臟補益功效。

秋冬期間首選蓮藕，《神農本草經》列為上品。其味道清甜爽脆，性平味甘，歸心、脾、胃經；生藕可以散瘀止血、解煩止渴、健胃消食；熟藕能補益五臟、養血生肌。

蓮藕含多種有益成分：

1. 鞣質有健脾止瀉作用，可以增進食慾及幫助消化；

2. 膳食纖維、黏液蛋白、多糖，能與膽酸鹽，食物中的膽固醇、甘油三脂相互結合，增進腸胃蠕動力使大便排出，同時有減脂、降低血糖、防癌的作用；

3. 大量單寜酸，可以收縮血管，達到收斂止血效果，也能涼血散血，止血不留瘀，可應對鼻血、吐血、咳血、尿血等出血性疾病；

4. 其中澱粉、維他命、鐵、磷、鈣等微量元素含量高，維他命B12、葉酸更有補脾養血功效，對缺鐵性貧血有良好的雙補氣血及增強免疫系統功效。

養生食療

（一）生蓮藕汁：

中風急性期患者可每天飲用一杯生蓮藕汁，能有清熱、活血、化瘀功效，也有預防中風的作用。

（二）蓮藕烏雞湯：

蓮藕500克、烏雞1隻、黑豆150克、陳皮2片、紅棗10枚，薑3片，水4-5公升。湯料浸泡洗淨，鍋中煮水放入湯料煲2小時，飲湯食渣。具有滋陰潤肺、益腎養陰。可改善糖尿病患者煩燥口渴的陰虛症狀。

文章獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜