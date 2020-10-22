【阿索的故事】王菀之新片演「三失」中女　Ivana+姜皓文合作搵前度報仇【有片】

▲ 王菀之主演新片《阿索的故事》。

王菀之（Ivana）、姜皓文、梁漢文、蔡潔、林盛斌（阿Bob）等主演電影《阿索的故事》預告於今天（01月22日）正式推出。王菀之在片中飾演的「阿索」多年的生活只圍繞着愛人，分手後頓時成為失意、失戀、失業的「三失」中女，雖然世界崩塌，但仍沒有自暴自棄。

Ivana表示，當初收到劇本時，自己被阿索這個角色的自强精神深深感動。雖然阿索遇到渣男令人生陷入低潮，但迷失過後，堅強地重新掌握自己的人生。看完劇本後，她認為阿索活出「人生有彎轉」，令她充滿正能量，所以決定接拍。

Ivana指：「從來沒想像過自己有一天會去考巴士牌。為了更投入角色，下了不少苦功。雖然第一次考車失敗了，但最終成功考獲巴士牌照，當時真的感動到喊。」

▲ 《阿索的故事》由葉念琛編導。

戲中所有駕駛巴士場面Ivana都沒有使用替身，親身上陣，她希望各位觀眾能特別留意她的「揸巴士」技術。

至於黑仔姜皓文演的「李振民」與阿索都因琪琪而雞毛鴨血，於是聯手組成「復仇聯盟」展開復仇大計，不惜一切要從琪琪身上取回失去的東西。

▲ 黑仔姜皓文演一心向前度報復的失戀男。

姜皓文表示，現實中沒有「振民」復仇的經驗，是個新嘗試。

為演活角色那種為復仇傾盡所有的感覺，自己做了不少功課，拍攝時自己投入得好像變了私家偵探，時刻關注蔡潔飾演的前度的一舉一動。