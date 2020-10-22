【生態災難】5000隻海豹BB伏屍非洲海灘　疑魚群減少早產餓死被沖上岸邊

▲ 5000隻海豹BB伏屍非洲海灘，疑魚群減少早產餓死被沖上岸邊。

非洲南部國家納米比亞近日發生一場生態災難，當地一處海岸發現有超過5000具南非毛皮海豹（Cape fur seal）屍體，場面令人觸目驚心。有專家初步估計，海豹大量死亡或與魚群數量減少，食物短缺有關。

綜合外媒報道，納米比亞一個海洋保育組織Ocean Conservation Namibia，於本月5日利用航拍機拍攝到，鵜鶘角海灘（Pelican Point）岸上佈滿南非毛皮海豹BB的屍體，估計數量超過5000具。

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大量海豹BB離奇死亡，惹來一眾專家擔憂。該保育組織估計，這些海豹BB在早產後馬上死亡，其後屍體被沖上海灘，形容事件猶如生態災難。組織成員Tess Gridley博士指，每年11月中旬至12月初，是海豹出生的高峰期，成千上萬的雌性海豹會在沿岸分娩。

每年這個時候，通常會發現早產死亡的小海豹，但從未有過如此大的規模。

組織指，早在今年8月，已觀察到有海豹BB異常死亡的情況，而10月初就發現逾百早產海豹BB屍體，超出正常數字。

Gridley初步推斷，大量海豹BB死亡，或該區域魚群數量下降有關，令海豹媽媽失去食物來源，選擇放棄養育下一代，以致出現早產及死胎。但專家亦不排除海豹群體間出現傳染病或中毒等情況，海豹BB的死因仍有待釐清。

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責任編輯：羅嘉欣