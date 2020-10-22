【刻薄奶奶】新抱日煮3餐照顧家中老幼大呻沒人生　生腫瘤住院遭奶奶嘲諷感心淡

▲ 台灣有新抱盡心盡力照顧全家人，每日煮三餐，近日生腫瘤入院，卻換來同住奶奶的冷嘲熱諷。

婆媳關係是世紀大難題，台灣一名女士結婚之後，將自己人生奉獻在家庭上，盡心盡力照顧全家人，每日煮三餐，她近日健康出問題生腫瘤，卻換來同住奶奶的冷嘲熱諷，新抱在網絡大呻自己的遭遇，直言婚後跟奶奶同住的生活似坐監。

刻薄奶奶監控新抱

該名台灣媳婦在向facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿發帖，指自己跟奶奶不和感到心淡，她8年前從台北搬到了台南，然後跟奶奶住在一起4年。她負責每天煮三餐，煮足4年，除了負責家中的飲食之外，亦照顧小朋友及奶奶的90歲母親。奶奶沒有感謝新抱的付出，更事事要監控。

我住2樓，每次要出門都要經過一樓，婆婆（奶奶）就會說又要去哪？我每天的工作就是接小孩煮飯妳不知道嗎？就這樣4年就像被困在監牢裡哪裡都去不了……

嘲諷新抱生腫瘤

有時候跟丈夫一家大細外出，奶奶像會呷醋，小朋友回家叫嫲嫲也不應。令事主最生氣的是，近日她入院接受檢查，醫生發現她體內有腫瘤，由於腫瘤離心臟太近無法切除。奶奶不單止沒有關心新抱的健康狀況，更向兒子冷嘲熱諷新抱：

你老婆怎麼那麼厲害，可以長一顆瘤在身上切不掉！

新抱更大呻因為住院覆診都在台北，她跟著孩子回娘家住了1個月暑假，回到家之後，奶奶的說話惹怒她，對小孩說的第一句話就是問她們玩的爽不爽！她補充其實每年只有暑假和寒假期間，才會與小孩回娘家探親，更何況這次是住院切片檢查治療。奶奶的冷淡無情，令她感到氣憤，忍不住斥罵奶奶：

妳是在鬼叫甚麼？妳自己兒子不回家看妳，是妳做人失敗，不代表我不能回家看我爸媽。真的討厭死了！

網民建議搬走避免同住

不少網民留言安慰事主，並感同身受明白每日煮3餐非易事︰「這個年代能夠煮3餐的女孩子太了不起了，煮3餐等於一整天都在搞廚房，沒有人生了」和「之前我也是這樣搞得自己壓力很大，現在不煮了，高興外食就外食，想煮就煮」。

網民明白遇上野蠻奶奶的苦況，建議事主想辦法搬出去，避免壞情緒影響健康，並批評奶奶︰「為人刻薄，都一把年紀了幫自己積點陰德好嗎」、「好可怕的婆婆，學著把她當成空氣」等。另有網民認為丈夫應擔當調和的角色，嘗試調解婆媳問題。

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責任編輯︰王明芳