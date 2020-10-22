涉向警車擲汽油彈　裝修工認罪候判

▲ (經濟日報資料圖片)

22歲裝修工人涉於去年10月20日在旺角道與彌敦道交界向警車投擲汽油彈，今（22日）於區域法院承認1項有意圖而縱火罪，還押至11月19日判刑，以待索取背景及心理報告。案情指，被告投出的汽油彈命中警車右邊車頭，被告隨即轉身逃手，但5秒內已遭警員追上及制服，事件中無人受傷。

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被告鄺文浚(22歲)報稱裝修工人，今承認1項有意圖而縱火罪。控罪指，被告於2019年10月20日，在旺角道與彌敦道交界無合法辯解而用火損壞1輛警車，意圖損壞該財產及罔顧警車司機的生命會否受危害。

案情指，案發當日晚上6時30分，警方在旺角道與彌敦道交界佈防，而警車AM7051停泊在防線約10米外，突然附近行人路起火，而被告手持汽油彈行出馬路後，將汽油彈投向警車AM7051，汽油彈擊中警車右前車頭，右側倒後鏡起火，亦有燃燒的液體濺地，與附近警員有1米距離。

被告當時立刻轉身逃跑，但在5秒內被警員追上及制服，當時被告手持打火機，背包中亦被搜出2個內有殘留液體的密實袋，經化驗後，證實殘留的液體屬高度易燃有機物。

案發過程被公開媒體、警方攝錄機及警車攝影機拍下。事件導致警車防撞槓被燻黑，並沒有警員受傷。

法官將案件押後至11月19日判刑，期間為被告索取背景及心理醫生報告，被告須還柙候判。

記者：王仁昌