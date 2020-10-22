男童擲汽油彈被判感化　裁判官遭投訴偏頗不成立

▲ 司法機構今（22日）公布總裁判官調查結果。（資料圖片）

15歲男童今年初於元朗投擲汽油彈，事後承認縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩項控罪，男童原被判感化18個月，其後經律政司上訴後被改判進勞教中心，原審裁判官水佳麗亦被投訴偏頗。司法機構今（22日）公布總裁判官調查結果，指縱然裁判官對男童的評價有失中肯，但她於量刑的言論沒有就男童的罪行表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有出現表面偏頗的情況，因此裁定投訴不成立。

司法機構今發表聲明指，原審裁判官被投訴於量刑時稱讚被告人是「優秀嘅細路」、「滿腔熱誠」，態度偏頗，而輕判被告會令公眾誤以為暴力的行為值得鼓勵。

而總裁判官蘇惠德認為，根據前文後理，裁判官指對少年法庭而言，需要處理一些過往擁有良好背景的少年罪犯時，並不是愉快的事情。此外，裁判官又勸誡被告人，單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母感到痛心、難過，其言論沒有直接或間接地鼓勵任何形式的暴力或犯罪行為。

總裁判官亦留意到上訴庭於處理律政司就判刑提出的覆核申請時提到，裁判官對男童過往是「優秀」的評價，是有可商榷之處，但單憑這一點並不足以支持裁判官表面上有偏頗的結論。上訴庭更於判詞中指出，雖然裁判官對男童的評價有失中肯，但律政司並不是以此作為覆核判刑的理由，上訴庭亦沒有表示裁判官的言論構成表面偏頗的情況。

總裁判官認為，縱使裁判官對被告人的評價有失中肯，而且就男童的求情因素賦予不恰當的比重，但她於量刑的言論沒有就男童犯罪行為表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有出現表面偏頗的情況。總裁判官因此裁定有關投訴不成立，終院首席法官馬道立亦同意有關意見。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝