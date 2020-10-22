【小丑回歸】《自殺特攻》謝勒力圖懶理負評　宣布明年上映《正義聯盟》導演版再演小丑

▲ 曾獲奧斯卡最佳男配角的荷里活男星謝勒力圖（Jared Leto），宣布將會再度小丑現身明年播出的《正義聯盟 Justice League: The Snyder Cut》。（網上圖片）

曾獲奧斯卡最佳男配角的荷里活男星謝勒力圖（Jared Leto），於2016年擔正DC漫畫新片《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）飾演新版小丑（Joker），可惜慘遭劣評。但有外電報道，謝勒力圖宣布將會於明年播出的《正義聯盟 Justice League: The Snyder Cut》中回歸，再度以小丑現身。

▲ 謝勒力圖在《自殺特攻：超能暴隊》演小丑，可惜慘遭負評。

其實由David Ayer執導的《自殺特攻：超能暴隊》在未上映前，影迷對謝勒力圖所飾演的小丑是非常期待，怎料他戲份少之餘，角色又塑造不完整，連帶謝勒力圖亦遭負評。不少人更拿他與去年《JOKER小丑》的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）版小丑對比，當然又輸一仗。

▲ 近日謝勒力圖於IG上載爆肌照，並留言「開心健身日」，提醒粉絲別忘記投票。（IG圖片）

不過，謝勒力圖在去年受訪時，表示過仍有興趣再演小丑。而這個全新版本《正義聯盟 Justice League》是由導演Zack Snyder重新打造的導演剪輯版，早前已釋出前導預告，亦一如Zack過去所說般，僅會選用自己拍攝的畫面製作。

目前同戲出現的演員就包括「蝙蝠俠」Ben Affleck、「鋼骨」Ray Fisher及「水行俠情人Mera」的Amber Heard等，除了最新加入的謝勒力圖外，暫時未知會否有其他新角加入。

▲ 《正義聯盟 Justice League: The Snyder Cut》暫定明年於HBO Max獨家播放。

但年前上映的院線版的《正義聯盟 Justice League》是沒有小丑戲份，如消息屬實的話，謝勒力圖版本的小丑加入後，相信是新添加的橋段。

《正義聯盟 Justice League: The Snyder Cut》暫定明年於HBO Max獨家播放，會以1集1小時分4集上線。