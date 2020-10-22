【離譜外傭】驚見菲傭廚房垃圾桶大小便　僱主嚇親：忍唔住去廁所想嘔

▲ 僱主驚見外傭廚房垃圾桶大小便。

正所謂相見好，同住難，與外傭住在同一屋簷下，總有些地方需要磨合。有僱主日前發現菲傭姐姐在廚房內大小便，詢問之下對方竟稱因她在使用廁所，不想騷擾才出此下策！僱主直言見到之後想嘔，又計劃在廚房裡安裝CCTV。

工人姐姐用廚房垃圾桶大小二便

有僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指早上起床留意外傭在房間逗留了十多分鐘，自己就到廁所梳洗。她約5分鐘後走出客廳時聞到臭味，廚房沒有開燈，走近驚見工人姐姐在廚房的垃圾桶大小二便。等到小朋友上學之後，僱主立即審問原因：

問佢點解唔敲吓門，佢話唔知我要幾耐，所以冇咁做。

僱主追問為何她起床十幾分鐘都留在房間，不去廁所，外傭就默不作聲「黑面」回應。令她最難頂的是外傭如廁後並沒有即時丟棄排泄物，懷疑怕被發現才遮掩，直到僱主出聲她才出手處理。

以前曾在房間便盤小便

這已不是外傭首次在廁所以外的地方如廁。僱主指她剛剛來到時，房間有小朋友用的便盤，僱主數次在便盤中見過有尿，當時教外傭房間對面就是廁所，之後無再遇上類似情況。

直到今次外傭壞習慣再起，令僱主直言「嚇親」，事後忍不住去廁所想嘔。她稱平日與姐姐關係不錯，在家中經常聊天，因此對她的行為非常不解。她續指疫情期間難請外傭，見外傭平日無功無過「唔偷嘢無借錢」，暫時不會解僱她：

唯有同佢講冇下次，同埋敲門，廚房都要加多個cctv！

不少網民難以接受姐姐隨處大小便的習慣，認為廚房是煮食的地方，如果在廚房如廁會有細菌，「就算咩原因都接受唔到」，一定要好好教育。亦有人為外傭辯護，指她可能突然絞肚痛，建議樓主了解清楚背後原因。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希