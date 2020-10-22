  • 28°C
香港時間 : 20201022日 (四) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲

育兒經 13:46 2020/10/22

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

本港星級爸媽都愛用同一款北歐BB床。

38歲靚媽譚凱琪（Zoe）日前剖腹誕下女兒「Baby G」，成為新手媽媽。進入產房前，Zoe上載了愛女的矜貴BB床照片，獨特的橢圓形設計是北歐BB界名牌出品，索價約8千元，吸引一眾星級爸媽追捧，最近羅仲謙和楊怡的B女都瞓緊，謝安琪更將BB床放在落地大玻璃旁，顯得B女身嬌肉貴。

產前一星期，譚凱琪在IG表示BB床終於到手，「一直鍾情於這張床仔」，並期待BB與床仔一樣慢慢變大。作為新手媽媽，Zoe謙稱自己是一張白紙，希望大家可以向她多加提點。

譚凱琪在產前大曬新到手的BB床。（IG圖片）

同為新手爸媽的羅仲謙和楊怡，也為現時半歲的女兒小珍珠入手這張名牌BB床，選擇了天然木色，Zoe的床則是深灰。楊怡產後分享了羅仲謙的砌床過程影片，可見謙爸爸非常認真，獲楊怡大讚。

新手媽媽最嘆就是懷孕和坐月子的時候，可以享受女皇般的生活，而作為爸爸最忙的時候就是工作以外，還要包辦所有傢具的安裝工程。爸爸雖然很累，但卻十分享受。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

謝安琪放落地玻璃旁 應采兒2胎都用

該款星級BB床是出自北歐挪威的BB界名牌，育有3子女的雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）是國際巨星級用家，自然吸引兩岸三地的藝人跟隨，星級用家包括張繼聰謝安琪、陳小春應采兒、林志穎、梁詠琪、楊采妮、李心潔、周汶錡和官恩娜等。

其中應采兒更是兩胎相隔7年，都用同一張床；謝安琪則將深灰色的BB床，放在豪宅的落地大玻璃旁，讓女兒天天望海，非常寫意！

更多星級用家︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網售8千 配延伸套件用到10歲

有國際巨星選用，該款BB床當然價值不菲，本港網店現售約8千港元，並列明產地是東歐國家羅馬尼亞，而非北歐國家。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

根據官網介紹，BB床用堅硬耐用的山毛櫸木製成，可上鎖滑輪，床墊托架可調校高度，再配合延伸套件，一張BB床可由初生嬰兒睡到10歲大，可配襯不同風格的布品和配件，令孩子的床鋪有不同變化。

延伸套件及床墊的價錢亦不便宜，網上售賣千多元，父母想孩子一床睡到10歲，都要投資不少金錢。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲

新手爸媽 育兒心得 生育 懷孕 育兒用品 娛樂人物職業 譚凱琪 羅仲謙 楊怡 謝安琪

最高瀏覽

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
08:16 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
14:19 2020/10/20
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡
12:21 2020/10/21
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡