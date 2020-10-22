【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲

▲ 本港星級爸媽都愛用同一款北歐BB床。

38歲靚媽譚凱琪（Zoe）日前剖腹誕下女兒「Baby G」，成為新手媽媽。進入產房前，Zoe上載了愛女的矜貴BB床照片，獨特的橢圓形設計是北歐BB界名牌出品，索價約8千元，吸引一眾星級爸媽追捧，最近羅仲謙和楊怡的B女都瞓緊，謝安琪更將BB床放在落地大玻璃旁，顯得B女身嬌肉貴。

產前一星期，譚凱琪在IG表示BB床終於到手，「一直鍾情於這張床仔」，並期待BB與床仔一樣慢慢變大。作為新手媽媽，Zoe謙稱自己是一張白紙，希望大家可以向她多加提點。

▲ 譚凱琪在產前大曬新到手的BB床。（IG圖片）

同為新手爸媽的羅仲謙和楊怡，也為現時半歲的女兒小珍珠入手這張名牌BB床，選擇了天然木色，Zoe的床則是深灰。楊怡產後分享了羅仲謙的砌床過程影片，可見謙爸爸非常認真，獲楊怡大讚。

新手媽媽最嘆就是懷孕和坐月子的時候，可以享受女皇般的生活，而作為爸爸最忙的時候就是工作以外，還要包辦所有傢具的安裝工程。爸爸雖然很累，但卻十分享受。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

謝安琪放落地玻璃旁 應采兒2胎都用

該款星級BB床是出自北歐挪威的BB界名牌，育有3子女的雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）是國際巨星級用家，自然吸引兩岸三地的藝人跟隨，星級用家包括張繼聰謝安琪、陳小春應采兒、林志穎、梁詠琪、楊采妮、李心潔、周汶錡和官恩娜等。

其中應采兒更是兩胎相隔7年，都用同一張床；謝安琪則將深灰色的BB床，放在豪宅的落地大玻璃旁，讓女兒天天望海，非常寫意！

更多星級用家︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網售8千 配延伸套件用到10歲

有國際巨星選用，該款BB床當然價值不菲，本港網店現售約8千港元，並列明產地是東歐國家羅馬尼亞，而非北歐國家。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據官網介紹，BB床用堅硬耐用的山毛櫸木製成，可上鎖滑輪，床墊托架可調校高度，再配合延伸套件，一張BB床可由初生嬰兒睡到10歲大，可配襯不同風格的布品和配件，令孩子的床鋪有不同變化。

延伸套件及床墊的價錢亦不便宜，網上售賣千多元，父母想孩子一床睡到10歲，都要投資不少金錢。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲