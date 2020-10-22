【分手要狠】龔嘉欣情路崎嶇曾被封緋聞女王　疑結束大馬異地戀回復單身

▲ 龔嘉欣被指跟大馬男友分手。

入行13年的龔嘉欣近日於事業努力拼博，今年於劇集《殺手》內演Dark Angel更為劇迷大讚。可是龔嘉欣在「少婦聯盟」的好姊妹陳凱琳、譚凱琪、沈卓盈一一結婚甚至成為人母，龔嘉欣在愛情卻似乎未有著落。

其實一直有傳龔嘉欣玩「地下情」，於去年12月，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。

雖然龔嘉欣一直未有公開承認戀情，不過火鍋店開幕當天，Bryan亦有在場。另外，龔嘉欣亦有陪Bryan慶祝生日，從IG照片所見，嘉欣儼如女主人般坐於男友身旁。

但近日卻有報道指，由於男方異性緣旺，吸引不少飛來蜢，故傳聞嘉欣已與男友分手。

【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過【有片】

▲ 龔嘉欣於「520」甜蜜日子收花。

龔嘉欣一心為男友

今年30歲的龔嘉欣於情路崎嶇，眼見「少婦聯盟」三位姊妹已出嫁，她亦渴望組織家庭。

故曾有報道指，嘉欣為多點留於大馬陪男友，今年更刻意「減產」，與羅天宇演出只有12集的劇集《香港愛情故事》和參演《金宵大廈II 》，原本監製陳維冠想邀她任劇集《七公主》女角之一，最後她也只肯客串一角。

【疫巿創業】龔嘉欣馬國火鍋店因疫情停業 Katy把握時機研究新菜式

▲ 龔嘉欣出席男友Bryan的慶生派對。

嘉欣男友異情緣旺

據悉，起初拍拖時，Bryan對嘉欣十分體貼，更送贈波子跑車予嘉欣。另外，男友更以二人英文名縮寫「KB 」車牌贈嘉欣。

不過身家豐厚，家族於大馬有不少生意的Bryan異性戀很旺，近日身在香港拍劇的嘉欣知道男友有不少女士埋身，決定結束近一年的戀情。

▲ 有指30歲的龔嘉欣渴望組織家庭。

龔嘉欣情路波折

龔嘉欣出道13年以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人當年愛得高調，發展至同居。

可惜戀情僅維持兩年便告吹，分手後的龔嘉欣更為情傷一度暴瘦至皮包骨，體重只有95磅，幸龔嘉欣最終走出情傷困境。

及後，她與不少男藝人傳緋聞，包括關楚耀，趙勇康，許家傑，沈震軒，張振朗等，可是嘉欣一直未有發展一段正式公開的新戀情，難怪不少粉絲都希望她在感情路開花結果。