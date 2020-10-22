男同志不獲准入住丈夫居屋申覆核　房委會申暫緩待另案上訴被拒

▲ 房委會一方申請，被法院駁回。（資料圖片）

男同性戀者3年前在倫敦結婚後，由於其婚姻關係未獲房委會承認，以致他未能以「家庭成員」身分入住丈夫購買的居屋單位，男同志早前就此提出司法覆核。房委會早前向法庭申請暫緩本案法律程序，以待另一宗同類案件的上訴結果，男同性戀者一方反對，高等法院法官今（22日）聽罷雙方陳詞後，駁回暫緩申請。

申請人吳翰林；答辯人房委會。房委會一方早前通知法庭指，於另一宗同類案件，即已婚男同性戀者Infinger Nick，就無法與海外已婚伴侶以家庭名義申請公屋而提出的司法覆核中，房委會亦被裁定敗訴，而房委會已就該案件提出上訴，案件已排期於2021年7月進行上訴。

房委會認為兩宗案件的討論範圍相近，房委會需存檔的證據或會重疊，而Infinger一案的裁決或對本案構成重大影響，房委會因此向法庭申請，要求暫緩執行本案法律程序，以待該案上訴結果。

法官今聽罷雙方陳詞後裁決指，不認為兩案會互相影響，因為Infinger一案牽涉公共資源，但本案僅牽涉申請人與丈夫的居屋單位，兩者並無關聯。

法官續指本案涉及申請人的基本權利或受侵犯，此等情況必須盡快改正，加上根據申請人一方指，申請人已遭鄰居以他們非法佔用居屋單位為由而滋擾，因此不宜再度暫緩，駁回房委會一方申請。

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記者：楊詠渝