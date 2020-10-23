【珍惜當下】女兒出生3日發燒揭不明腦出血　4孩媽陪闖生死關：每日都是賺回來

▲ 女兒在出生3日後，突然因發燒入院，揭發腦出血危及性命。

育有3名子女的恐龍媽9月喜迎第四位女兒Fa，在社交媒體分享親子生活、懷孕生育女兒Fa的點滴，素未謀面的網民向她們一家表示祝賀。然而，恐龍媽近日在社交媒體分享Fa妹妹出生第3天後，發現她發燒不斷，緊急將妹妹送院， 檢查後初步結果判斷是腦膜炎，但萬萬沒想到入院當天妹妹腦出血，情況急轉直下，恐龍爸媽終於忍不住眼淚直流。

▲ 恐龍媽在6年抱4，特意在懷著Fa妹妹時影全家福。（相片獲受訪者提供）

恐龍媽在Facebook專頁「我家恐龍Do Re Mi」分享第4位女兒Fa妹妹的故事，她在上月15日出生，原本一家5口再次迎接新成員的到來，但一家開心3日過後，恐龍媽的心情如墜機般滑落。

出生3天突發燒入院揭腦出血

上月19日，恐龍媽發現Fa妹妹發燒，心感不妙後立刻帶她到醫院求醫，醫生立刻為她進行多個檢測，初步結果顯示是因腦出血引致腦膜炎，且發炎指數甚高。那時，恐龍媽本以為女兒吃兩至三星期高劑量的抗生素便可以康復出院，但出乎意料地，恐龍媽在Fa妹妹住院當晚收到一個壞消息。

超聲波報告顯示妹妹腦出血，要再做腦素描找出出血範圍，我和爸爸開始受不了。

壞消息接踵而來，住院後第一晚半夜，恐龍媽再次接到令人害怕的電話，護士指妹妹抽筋，吃止抽筋藥後，心跳及血壓開始下跌，需插導管放強心藥及輸血。恐龍媽聽見後，心情跌到最低點，眼淚不禁落下，「想到出生只有幾日的她，可能有事。」

女兒全身插滿喉管 父母心痛

終於等到天亮，恐龍爸媽一早到醫院探望可憐的妹妹，只見妹妹全身插滿喉管，已經不能擁抱，

只能在小小的窗口伸手入去摸摸她，份外珍惜這種捉摸，捨不得放手。

▲ 女兒的身上插滿喉管，父母看見心痛不已。（相片由受訪者提供）

不明原因導致腦出血

為檢查出病因，醫生拿取妹妹身上的腦脊液種菌，2天後種菌報告出來，結果顯示沒有種出任何細菌，屬於無原因類別。至於妹妹腦出血的成因，到底是腦膜炎引致，還是調轉，出血引致腦膜炎？醫生坦言再需多點時間研究才能找出病因，若結果是腦膜炎則情況會變得更加複雜。堅強的恐龍媽再次崩潰，再一次在病房門外大哭起來。

住院後的第6日，醫院安排妹妹做磁力共震檢查，及後向父母講解初步腦圖，卻未找到妹妹腦出血的原因，只見左邊腦葉有兩處地方出血，醫生判斷似乎與血管、腫瘤及腦幹等無關，屬於不明原因出血。接下來，只能繼續照超聲波觀察妹妹的病情。

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女兒努力求存 病情好轉

或許，上天聆聽恐龍一家的祈禱，妹妹的白血球數目漸減至正常，樣子開始變得精靈，更於26日開始餵哺母乳。恐龍媽回憶起，儘管妹妹插著胃喉可能令她漏風，但她仍努力地進食。妹妹的情況好轉，身上的喉管漸漸拆除，2日後更拆剩手腳的種豆喉。

幾天後照聲波，妹妹腦中的血塊有減少的跡象，驗血報告顯示血液中的白血球數目更邁向正常的數目，及後更可停止打高劑量的抗生素。

住院近一個月終可出院

幾天後照聲波，妹妹腦中的血塊有減少的跡象，驗血報告顯示血液中的白血球數目更邁向正常的數目，及後更可停止打高劑量的抗生素。妹妹最終在本月15日出院，那天剛好是她滿月的日子，恐龍媽悟得雙重意義，不禁表示，

人生仍然有很多未知數，但我們會繼續與妹妹、與上帝同行！

雖能出院，但恐龍媽仍擔心找出妹妹腦出血的成因，她擔心血塊會影響其成長，又害怕妹妹某天不明地再出血。

▲ 女兒終在本月15日出院回家。（相片由受訪者提供）

不知何時再病倒 珍惜每天見面時間

恐龍媽看回妹妹從出生當天到現在的照片，發現妹妹每天都在變化，或許因住院期間見面時間只有一個小時，才教她珍惜每天與妹妹見面的時間，

平日不覺特別，一直以為還有很多年日陪伴著孩子，但有了這經歷，看妹妹就份外不同。現在每一天都是「賺」回來。

文章及相片獲「我家恐龍Do Re Mi」授權轉載

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責任編輯：梁節儀