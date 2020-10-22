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趙慧珊穿水著為拍《Fearless》MV　不諳水性Aka挑戰恐懼玩直立板

娛樂 14:22 2020/10/22

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趙慧珊推出新歌《Fearless》。

趙慧珊（Aka）推出本年度第二首新歌《Fearless》，歌曲意旨人生路上雖會遇到不少恐懼或憾事，但只要以正確心態面對，學懂擁抱恐懼，即能將恐懼化作進步的動力。

為配合新歌主題，不諳水性的Aka日前拍攝MV獻出人生的第一次，挑戰恐懼玩水上直立板運動，Fit爆的Aka更大派「福利」，以兩件頭泳裝上陣，大晒纖腰及42吋修長美腿，認真吸睛。

她在海中用直立板拍攝多個考平衡力鏡頭，雖然要在水中浸足數小時，且被大浪擊倒連番跌落海，但表現專業的她未有氣餒，且愈拍愈起勁，似乎跟歌曲主題一樣擁抱恐懼。

Aka表示：「第一次嘗試在海中用直立板玩平衡力，感覺既興奮又緊張，亦係暫時最難忘的MV，現場好大浪，只是拿住直立板落水，都被大浪衝倒好多次，感覺都驚驚地，之後出海考平衡力，也跌了好多次落海，飲了好多海水，有一刻在海中，發現自己對腳觸不到地，真是很驚。」

MV拍攝當天適逢氣溫回落，陣陣涼風吹到Aka震騰騰，要不斷飲薑茶暖身，拍攝期間，Aka媽媽亦有「監場」。

問到媽媽是否不放心她落水拍攝？Aka表示：「我小時候試過浸親，所以不熟水性，她有點擔心今次拍攝，亦都擔心我凍親，於是來看看，她煲了大煲薑茶來！」

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提到今次以兩件頭泳裝上陣，Aka自言是首度在人前穿三角褲，感覺有點尷尬：「從未試過着泳衣拍MV，第一次着三角褲，第一次那麼大膽。」

為以最Fit身型示人，Aka事前做足準備工夫：「本身有操開（做gym)，為今次MV，事前再操多些，而且戒食甜品，不可食我最愛的雪糕同乳酪。」

對於新歌內容提及恐懼同憾事，問到Aka人生中可有遺憾的事？

她笑言多的是：「其中一樣，之前跳芭蕾舞，因為要讀預科，沒爭取入讀演藝學院，對我來說是件遺感，但總覺得人生沒遺憾，才是遺憾。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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