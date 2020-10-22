涉拍打警長頭盔兼非法集結　陳浩天質疑控方辨認身分做法

▲ 香港民族黨前召集人陳浩天被控非法集結及襲警兩罪。（資料圖片）

已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天，涉於7.13「光復上水」遊行當日非法集結及從後拍警長頭盔， 被控非法集結及襲警兩罪，案件今（4日）於西九龍裁判法院續審。控方以耳朵上方痣等辨認被告，辯方爭議片段中人不是被告，質疑控方傳召的僅是辨認特徵的專家。案件押後至12月28日裁決。

控方今陳詞時指，控方曾傳召的法證化驗師作特徵專家，他指曾以眼鏡、衣物、耳朵上方的痣等辨認被告陳浩天，指被告特徵與現場片段中襲警的人特徵相同，至於被告是否片中的人，要求法官從比對身型等作出判斷。

辯方則陳詞指，會爭議身份辨認問題，並質疑控方傳召的專家只是比對特徵的專家，故無法證明片中人是被告。案件押後至12月28日裁決。

報稱無業的被告陳浩天（29歲），被控1項非法集結及1項襲擊警務人員罪。控罪指被告於2019年7月13日，在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳人士非法集結在一起，及於同日同地襲擊警長陳國深。

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記者：林欣樂