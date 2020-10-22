  • 28°C
香港時間 : 20201022日 (四) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉拍打警長頭盔兼非法集結　陳浩天質疑控方辨認身分做法

社會 15:02 2020/10/22

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港民族黨前召集人陳浩天被控非法集結及襲警兩罪。（資料圖片）

已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天，涉於7.13「光復上水」遊行當日非法集結及從後拍警長頭盔， 被控非法集結及襲警兩罪，案件今（4日）於西九龍裁判法院續審。控方以耳朵上方痣等辨認被告，辯方爭議片段中人不是被告，質疑控方傳召的僅是辨認特徵的專家。案件押後至12月28日裁決。

控方今陳詞時指，控方曾傳召的法證化驗師作特徵專家，他指曾以眼鏡、衣物、耳朵上方的痣等辨認被告陳浩天，指被告特徵與現場片段中襲警的人特徵相同，至於被告是否片中的人，要求法官從比對身型等作出判斷。

辯方則陳詞指，會爭議身份辨認問題，並質疑控方傳召的專家只是比對特徵的專家，故無法證明片中人是被告。案件押後至12月28日裁決。

報稱無業的被告陳浩天（29歲），被控1項非法集結及1項襲擊警務人員罪。控罪指被告於2019年7月13日，在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳人士非法集結在一起，及於同日同地襲擊警長陳國深。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

相關文章

工程師涉城巴殺女友案發前錄音曝光　揭被告曾以兩人不雅影片要脅死者
16:58 2020/10/21
工程師涉城巴殺女友案發前錄音曝光　揭被告曾以兩人不雅影片要脅死者
【新冠肺炎】消息：本港新增10宗確診個案　包括一宗不明源頭個案
今日 11:54
【新冠肺炎】消息：本港新增10宗確診個案　包括一宗不明源頭個案
甲狀腺癌按年急增17.3%　臨床腫瘤科專科醫生拆解患癌風險
今日 12:38
甲狀腺癌按年急增17.3%　臨床腫瘤科專科醫生拆解患癌風險

最高瀏覽

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
08:16 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
14:19 2020/10/20
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡
12:21 2020/10/21
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡