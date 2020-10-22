【林子博喪妻】林太子女悼念亡女　小姊弟孝順懂事：我哋會照顧好自己

▲ 林太子女好乖好懂事。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年不幸確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，雖然林太一直與癌魔搏鬥，可惜至昨晨（10月21日）不敵癌魔離世。

林子博在夜深人靜時更情緒崩潰，淚流不止，在個人社交平台抒發情緒表示︰「看著你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備，但當靜下時才發現，原來我還未Ready～到底怎樣才可以令眼淚停下來。」

林子博與Shirley結婚育有一女一子，分別15歲的長女林詠渝、11歲次子林卓楠。一對小姊弟，分別在個人社交平台悼念亡母。

【林子博喪妻】林太董燕君早已簽拒急救同意書 子博太太生前承諾捐出眼角膜

林太子女孝順懂事

長女詠渝上載一張與母親旅行時在雪地上玩耍的照片。

詠渝寫道︰「媽咪，唔使擔心我哋啦。我哋會照顧好自己。喺天國同公公婆婆玩得開心啲啦！我相信你只係換咗第二種方式黎（嚟）陪伴我哋。喺嗰邊都要好好咁照顧自己啊！世界上最好嘅媽咪，愛你。」

至於卓楠，上載一張Shirley在銅鑼灣拍的獨照，

他並寫道︰「媽媽，這幾年辛苦你了，你現在終於有時間可以休息，雖然這張相有點醜，但是你不要介意，因為我圖片庫只有這張照片，所以不要生氣，希望你在天國和公公和婆婆玩得開心點。」

另外，據悉林太生前表示願意捐出眼角膜，遺愛人間。

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