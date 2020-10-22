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入境處拘14人　涉從事或聘用非法勞工

社會 15:23 2020/10/22

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入境處拘14人，涉從事或聘用非法勞工。（政府新聞處圖片）

入境處於10月19至21日，在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕11名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的人士。

入境處搜查了48個目標地點，包括教學中心、按摩店、裝修中單位、餐廳、店舖、菜檔及貨倉。被捕的懷疑非法勞工為5男6女，年齡介乎23至57歲。當中2名男子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。另外，一名女子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。

另外2男1女涉嫌聘用非法勞工被捕，年齡介乎26至61歲。

入境處發言人指，任何人非法逗留即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。

而非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年；任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

至於僱用不可合法受僱人士，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。

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責任編輯：陳梓蔚

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