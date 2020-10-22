的士業界嘆保費增倡每程加收6元保證費　保監局稱過去五年的士意外升11%

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的士司機曾為新冠肺炎的高危組別，令業界生意慘淡，香港的士小巴商總會今日（22日）向政府請願，指由於近來保險公司增加保費，令營運成本進一步上漲，遂申請對的士乘客每程徵收額外6元保險附加費。

香港的士小巴商總會理事長周國强指，將「不理性」的增幅轉嫁給市民，亦是迫於無奈，只是希望維持經營成本，並非出於用另類方法提高的士收費。

就香港的士小巴商總會抗議的士保費加幅及要求徵收「保險附加費」，保險業監管局（保監局）回應指，影響的士保費的主要因素包括汽車類別及用途、司機駕駛紀錄、意外發生率、意外嚴重程度、過往索償紀錄等。保險公司在核保過程中會充份評估這些因素，然後根據商業考慮定出保費水平和承保決定。

根據資料顯示，的士涉及的意外宗數、傷亡率、索償金額近年均有上升趨勢，具體數據如下：

的士涉及的意外架次過去五年累計上升11%，2019年達到4,810架次；同年的士司機傷亡率為43.64%，僅次於電單車。

的士保險過去五年的已承付申索淨額（即已賠償及預計須作出的賠償金額）累計上升62%，2019年達4.12億元。

的士保險業務在過往15年期間有10年錄得承保虧損，累計達3.23億元，2019年為1.19億元，經營環境欠佳。

保監局表示，一直與保險公司、的士業界、立法會議員及相關政府部門緊密溝通，期望從源頭降低的士意外率和賠償金額。可行的措施包括鼓勵車主聘請駕駛紀錄良好的司機、安裝行車紀錄器等。我們同時也建議車主及的士管理人主動提供更多資料，讓保險公司能更準確地判估風險。

保監局補充指，的士保費水平的調整受到詐騙行為及包攬訴訟等多項其他原因所影響，需要多個政府部門共同應對。未來會繼續聯繫各持份者，積極尋求解決方案。

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記者：陳梓蔚