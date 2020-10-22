【新冠肺炎】不明源頭涉38歲女居東涌映灣園　9月中曾訪意大利檢疫期間呈陰性

新冠肺炎疫情在港肆虐近10個月，本港新增11宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，1宗是本地個案，屬源頭不明個案，患者是一名38歲女士。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名女患者暫時沒有工作，1個月前在9月5至16日訪意大利，在家居檢疫期間兩次呈陰性，其後完成檢疫，居於東涌映灣園聽濤軒15座。

女患者在10月9日出現低燒，自行買藥服用後康復，10月19日有失去味覺，向屯門恒福花園商場司徒惠強醫生求診並留樣本，翌日（20日）確診。她在潛伏期沒有特別活動，一星期有2、3日到屯門新墟街市買菜，每晚由樓下往東涌碼頭來回跑，其間「時戴時無戴口罩」。

至於在傳染期，女患者曾與1至2名親戚吃飯，在10月11日曾到東薈城八月花用膳；10月17日曾獨自到海翠坊意樂餐廳吃飯；10月20日曾到屯門青海圍東哥點心火鍋第六分店用膳；10月21日逸東商場譚仔三哥米線用餐；亦曾在新墟街市附近做腳底按摩，惟忘記商店名稱。

張竹君指，患者的兒子和親戚亦有少許不適，已安排他們送入醫院檢測，中心亦會向患者居住地點和曾到訪的餐廳員工派發樣本瓶檢測，又指由於患者在發病後曾在社區逗留時間較長，會盡量追蹤其緊密接觸者，不排除會有更多確診個案。

她相信，該名患者在本港感染的機會較大，她已完成檢疫一段時間，以及發病亦有一段時間，又指起初遞交樣本瓶的病毒量較高，但入院後病毒量已降低，院方已為病人進行抗體測試。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙