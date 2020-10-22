【虎媽教育】安排小朋友一周上足6日興趣班　港媽網上問意見反遭炮轟︰辛苦過返工

▲ 有港媽安排小朋友一周6天放學後參加興趣班，問網民活動是否太多，隨即遭大批網民炮轟。

許多香港小朋友的時間表排得密麻麻，分分鐘忙過大人。近日有港媽在社交平台分享，安排小朋友一周6天放學後參與興趣班，問網民活動是否太多，隨即遭大批網民炮轟，指出時間表「辛苦過返工」，有關帖文現已被刪除。

一周排滿課外活動

該名港媽近日於facebook群組「將軍澳主場」發帖，提出疑問「想問吓小朋友除咗返學還有以下嘅activities（活動）是不是太多呢？」帖文提供小朋友的時間表，活動大致如下︰

星期一 功夫

星期二 體操

星期三 游泳

星期四 普通話

星期五 網球

星期六 繪畫

星期日 休息日

可見小朋友一星期有6日要上興趣班，當中運動項目有功夫、體操、游泳及網球，藝術方面有繪畫，還有語言學習普通話，只是星期日為休息日。

網民︰阿媽自己試下先

帖文引發網民討論，大多留言指責港媽，直指時間表「辛苦過返工」，又稱「大人放工仲要開會上堂都想死，何況小朋友」。港媽其後把帖文刪除，不過有網民將港媽的帖文截圖，另發帖繼續討論。

網民留意到小朋友一星期有4日都參與運動項目，擔心小朋友運動量過大會很疲累，「星期三要佢游水，其實你驚唔驚佢抽筋」。有人建議「阿媽可以自己試下先」，就知道活動是否太多。

尊重小朋友興趣及意願

另一方面，有網民表示「唔可以外人批判，大人睇可能好辛苦，不過如果小朋友鍾意就得」、「如果小朋友鍾意，家庭又負擔到，唔覺有問題」。他們認為一切應以小朋友的意願為先，如果小朋友對父母安排的活動有興趣，安排再多的活動也不覺累，相反如果沒興趣的即使只是30分鐘，對他們而言也是苦差。

有人建議父母應與小朋友溝通，了解他們的興趣，才為他們安排課外活動及興趣班，以免影響親子關係。

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責任編輯︰王明芳