  • 27°C
香港時間 : 20201022日 (週四) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虎媽教育】安排小朋友一周上足6日興趣班　港媽網上問意見反遭炮轟︰辛苦過返工

育兒經 16:28 2020/10/22

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有港媽安排小朋友一周6天放學後參加興趣班，問網民活動是否太多，隨即遭大批網民炮轟。

許多香港小朋友的時間表排得密麻麻，分分鐘忙過大人。近日有港媽在社交平台分享，安排小朋友一周6天放學後參與興趣班，問網民活動是否太多，隨即遭大批網民炮轟，指出時間表「辛苦過返工」，有關帖文現已被刪除。

一周排滿課外活動

該名港媽近日於facebook群組「將軍澳主場」發帖，提出疑問「想問吓小朋友除咗返學還有以下嘅activities（活動）是不是太多呢？」帖文提供小朋友的時間表，活動大致如下︰

星期一　功夫
星期二　體操
星期三　游泳
星期四　普通話
星期五　網球
星期六　繪畫
星期日　休息日

可見小朋友一星期有6日要上興趣班，當中運動項目有功夫、體操、游泳及網球，藝術方面有繪畫，還有語言學習普通話，只是星期日為休息日。

網民︰阿媽自己試下先

帖文引發網民討論，大多留言指責港媽，直指時間表「辛苦過返工」，又稱「大人放工仲要開會上堂都想死，何況小朋友」。港媽其後把帖文刪除，不過有網民將港媽的帖文截圖，另發帖繼續討論。

網民留意到小朋友一星期有4日都參與運動項目，擔心小朋友運動量過大會很疲累，「星期三要佢游水，其實你驚唔驚佢抽筋」。有人建議「阿媽可以自己試下先」，就知道活動是否太多。

尊重小朋友興趣及意願

另一方面，有網民表示「唔可以外人批判，大人睇可能好辛苦，不過如果小朋友鍾意就得」、「如果小朋友鍾意，家庭又負擔到，唔覺有問題」。他們認為一切應以小朋友的意願為先，如果小朋友對父母安排的活動有興趣，安排再多的活動也不覺累，相反如果沒興趣的即使只是30分鐘，對他們而言也是苦差。

有人建議父母應與小朋友溝通，了解他們的興趣，才為他們安排課外活動及興趣班，以免影響親子關係。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【贏在起跑線】訓練2歲兒每周讀5本英文書　虎媽嫌未識字︰記得內容但唔認得字
16:58 2020/09/12
【贏在起跑線】訓練2歲兒每周讀5本英文書　虎媽嫌未識字︰記得內容但唔認得字
【望子成龍】每日強逼兒子哭著練琴 兒子終考獲8級「甩難」：以後都唔練琴
14:50 2020/07/23
【望子成龍】每日強逼兒子哭著練琴 兒子終考獲8級「甩難」：以後都唔練琴
【虎爸虎媽】兒子聽從傳統父母考上公務員　想自立被趕出門憤而辭職赴海外尋興趣
18:49 2020/08/22
【虎爸虎媽】兒子聽從傳統父母考上公務員　想自立被趕出門憤而辭職赴海外尋興趣
育兒心得 家庭教育 家庭關係 怪獸家長 中小學教育 課外活動 網絡熱話 文娛藝術 運動

最高瀏覽

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
08:16 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
14:19 2020/10/20
【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡
12:21 2020/10/21
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡