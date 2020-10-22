【姊妹破冰】劉嘉玲關之琳相隔5年再合照　80年代花旦曾為富商致反目【多圖】

▲ 劉嘉玲關之琳難得合照。

劉嘉玲關之琳相隔5年再合照！關之琳和劉嘉玲都是80、90年代香港電影界當家花旦，並一同合作電影《A計畫續集》、《群鶯亂舞》，二人更本來是好姊妹。可是在5年前，關之琳和劉嘉玲卻因台灣富商陳泰銘反目，令約廿年姊妹情決裂。幸位好姊妹在前晚破冰合照。

一切事因2015年，關之琳和當時丈夫陳泰銘鬧情變，後來她證實二人離婚，可是在剛宣布離婚前，陳泰銘與劉嘉玲相約行山。

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▲ 關之琳盛裝出席。（取自IG）

姊姊反目隔空開火

關之琳得知此事後大為不悅，更在某次活動中公開稱：「他們沒有想過其他人的感受。」劉嘉玲卻回應說：「我都不知道她結婚離婚，不是best friend啦！」

之後，昔日好姊妹不相往還，甚至隔空開火，在2016年，兩人前後腳出席毛玉萍兒子的婚宴，關之琳被問與劉嘉玲同場會否尷尬時，她直言︰「應該佢會尷尬啲。」劉嘉玲表示自己沒所謂：「行得正企得正，隨便佢講啦。」

▲ 關之琳劉嘉玲相隔5年再合照。（取自IG）

劉嘉玲關之琳和解

足有5年未再公開碰面的二人，在前晚（10月20日），劉嘉玲和關之琳一同出席在尖沙咀舉辦的藝術展，兩位阿姐同場碰面終於破冰合照，劉嘉玲在昨晚（10月21日）在個IG上載當晚活動的照片。

其中一張是她和關之琳的合照，另一張關之琳獨照，嘉玲姐以英語寫：「希望昨晚你和我一樣開心。」姊妹一解5年恩怨大和解。

▲ 5年前曾合照。（取自IG）

嘉玲之之均投資有道

有「大美人」之稱的關之琳，80年代拍過《夏日福星》、《黃飛鴻》等賣座電影，雖淡出幕前多年，但銀幕風采令人難忘。

關之琳自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚後，至今依然單身，不過投資有道的之之，多年來藉物業買賣成為富婆，傳身家有5億元。

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至於劉嘉玲由TVB出道，後加入影壇，拍過不少王家衛電影，她跟丈夫梁朝偉投資有道，早在90年代已各自投資住宅及店舖物業，戰績彪炳。

有指梁朝偉夫婦在香港最少合有10個物業，總市值約9億2000萬元。

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