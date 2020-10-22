【飲食優惠】JAN JAN首推限量DIY串揚體驗包　提供7款大阪食材附短片教煮

▲ JAN JAN大阪串揚專門店推出300份diy串揚體驗包。(餐廳提供)

疫情反覆又加限聚令未除，業界尋求突破，激發出不同的創新方式去維持生意，大阪最受歡迎的串揚餐廳JAN JAN亦不例外。

加上店子慶祝在港開業5周年，首次推出限定大阪料理體驗包，想與客人分享在家DIY串揚的樂趣，即使仍未能親訪大阪，仍能嘗到道地的大阪名物。

▲ 壽司是特別為體驗包加入，堂食是無的。(餐廳提供)

DIY串揚體驗包限量300份，售價$294/1人分量(最低消費兩份、運費將因應送貨地址而另作報價)，以精美禮盒盛載各種食材，另附感謝卡，大家只要掃描感謝卡上的QR Code，觀看DIY串揚短片，跟足教學步驟，便可以在家中以45分鐘時間，輕鬆炮製到以下的特色串揚，材料共有7種，當中的大阪燒、壽司和泡芙還是係特別為體驗包而設, 餐廳堂食沒有的。

7款材料包括：

1.山芋芥末漬

2.迷你壽司三重奏 (馬刀貝 / 和牛 / 三文魚)

3.昆布飯糰

4.赤出汁麵豉湯

5.串揚 5款 (紫蘇雞 / 冬菇 / 天使蝦 / 蓮藕 / 牛)

6.大阪燒

7.泡芙 (原味 / 朱古力)

訂購詳情：2157 1410 / WhatsApp 5603 3810

記者：郭秀芳