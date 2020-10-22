  • 25°C
香港時間 : 20201022日 (週四) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食優惠】JAN JAN首推限量DIY串揚體驗包　提供7款大阪食材附短片教煮

休閒消費 17:19 2020/10/22

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

JAN JAN大阪串揚專門店推出300份diy串揚體驗包。(餐廳提供)

疫情反覆又加限聚令未除，業界尋求突破，激發出不同的創新方式去維持生意，大阪最受歡迎的串揚餐廳JAN JAN亦不例外。

加上店子慶祝在港開業5周年，首次推出限定大阪料理體驗包，想與客人分享在家DIY串揚的樂趣，即使仍未能親訪大阪，仍能嘗到道地的大阪名物。

壽司是特別為體驗包加入，堂食是無的。(餐廳提供)

DIY串揚體驗包限量300份，售價$294/1人分量(最低消費兩份、運費將因應送貨地址而另作報價)，以精美禮盒盛載各種食材，另附感謝卡，大家只要掃描感謝卡上的QR Code，觀看DIY串揚短片，跟足教學步驟，便可以在家中以45分鐘時間，輕鬆炮製到以下的特色串揚，材料共有7種，當中的大阪燒、壽司和泡芙還是係特別為體驗包而設, 餐廳堂食沒有的。

7款材料包括： 

1.山芋芥末漬

2.迷你壽司三重奏 (馬刀貝 / 和牛 / 三文魚)

3.昆布飯糰

4.赤出汁麵豉湯

5.串揚 5款 (紫蘇雞 / 冬菇 / 天使蝦 / 蓮藕 / 牛)

6.大阪燒

7.泡芙 (原味 / 朱古力)

訂購詳情：2157 1410 / WhatsApp 5603 3810

記者：郭秀芳

相關文章

【限時優惠】HKTVmall 10月感謝祭加推優惠　Dyson無線吸塵機勁減$1,000【附優惠詳情】
16:20 2020/10/21
【限時優惠】HKTVmall 10月感謝祭加推優惠　Dyson無線吸塵機勁減$1,000【附優惠詳情】
【著數優惠】莆田餐廳20周年回饋食客　用餐即送特別版莆田辣媽醬
17:15 2020/10/21
【著數優惠】莆田餐廳20周年回饋食客　用餐即送特別版莆田辣媽醬
【著數優惠】一田優恵日網店搶先開閘勁減　必搶37折TCL50吋4K大電視限量10部【內附連結】
今日 12:50
【著數優惠】一田優恵日網店搶先開閘勁減　必搶37折TCL50吋4K大電視限量10部【內附連結】
入廚資訊 消費種類 飲食資訊 疫情 限聚令 芥末 大阪 WhatsApp

最高瀏覽

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
08:16 2020/10/21
【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世　林子博：你放心走吧
【仁醫新郎】4歲男童跌入酒店水池遇溺命危　醫生新郎婚禮拋下愛妻跪地急救
17:13 2020/10/20
【仁醫新郎】4歲男童跌入酒店水池遇溺命危　醫生新郎婚禮拋下愛妻跪地急救
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡
12:21 2020/10/21
【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡