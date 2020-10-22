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寮屋自願登記申請期延長一年　至明年十月底止

社會 16:27 2020/10/22

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九龍東茶果嶺一帶寮屋。（資料圖片）

地政總署今日（22日）公布，「寮屋住戶自願登記計劃」的申請期限，將由今年10月31日，延長1年至明年10月底。
　　 
「寮屋住戶自願登記計劃」由2018年11月1日起實施，屬一次過性質，配合政府同年公布，為受政府發展清拆行動影響的寮屋住戶，而設的優化特惠補償及安置安排。居於持牌非住用構築物、或1982年寮屋登記的非住用寮屋人士，倘登記這計劃，日後如果寮屋因政府發展而清拆，他們便符合基本條件申請安置及特惠津貼。
　　 
地政總署發言人表示，非住用寮屋本不應用作居住用途，有關登記計劃旨在建立登記冊，一方面確認一些住戶已入住該等非住用寮屋的既定事實，保障他們日後倘受政府發展清拆影響仍有機會申請安置及特惠津貼，另一方面減少其他人士遷入非住用寮屋作居住用途的意圖及相關的炒賣活動。
　　 
考慮到有關基層住戶未必掌握登記計劃的目的，加上疫情影響政府宣傳，署方決定延長申請期限。

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責任編輯：吳卓峰

 

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