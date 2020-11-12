【新手媽媽】懷孕6個月繼續拍劇　《東張》主持黃穎君：希望BB感受到媽媽認真工作一面

藝人黃穎君（Burmie）近年擔任TVB節目《東張西望》外景主持，以及拍攝劇集《降魔的》「龍貓嫂」角色為人熟悉，她去年誕下可愛兒子丘在源（Ollie），不過她在懷孕6、7個月時仍繼續拍劇，Burmie笑言，希望BB感受到媽媽努力、認真工作的一面；加上懷孕時一度擔憂胎兒健康，懷孕6個月前未對外公布，及後終釋懷，勉勵準媽媽要懂得享受屬於自己的（懷孕）旅程。

▲ （陳家瑩攝）

現年31歲Burmie，2015年與J2節目《 後生仔傾吓偈 》監製丘一峯結婚，並於去年9月誕下兒子Ollie，Burmie憶述，結婚後想二人世界，不過家中四大長老均想抱孫，遂結婚2、3年後嘗試懷孕，並有進食葉酸等補充品，惟半年均不成功，當時一度緊張，丈夫安慰順其自然，在無心理負擔下成功懷孕。

Burmie笑言，懷孕時渾然不知，還與友人去日本滑雪，但旅程中對滑雪毫無興致，連日坐在咖啡室寫稿，回港後見經期延遲，才去買驗孕棒自行檢查，始知懷孕。

懷孕6個月 繼續拍劇

幸運地，Burmie懷孕時沒有出現孕吐及抽筋等不適，故在孕後仍繼續做主持及拍劇至懷孕7個月，她笑言，反正還未見肚，又沒有身體不適，不如努力工作，希望小朋友感受到自己認真工作一面，感染到孩子。而在懷孕6個月時，她繼續拍攝電視劇《降魔的2.0》，Burmie解釋，

我好喜歡這個角色，又答應了監製，覺得自己handle到，那就去做。我先生都好尊重我，同我講，你覺得ok就試下啦。

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拍攝期間，Burmie並無刻意告知劇組工作人員懷孕消息，身邊人不知情下，會說「哇，點解你又肥了」，「你肥嘟嘟的幾似一個師奶仔」，反而《東張》的同事就會講，「不行，你要減下肥，出鏡不行，愈來愈腫」。

Burmie稱，懷孕對自己入戲有幫助，

我那時都角色是講《降魔的》裏面的龍貓嫂，我獨力揸的士養家湊大一對子女，我那時的感受真的好深，因當你有了小朋友後，對她們那種擔心、關懷，你無法用理性説服自己不用驚、不會發生，那時就會明白為母則強這句話。

直到拍《降魔的2.0》後期有場飆車戲，她認為自己未必可處理到，才告知監製自己懷孕，「監劇都好好，那場戲不要，我盡量排走你。」慶功宴上，監製一番話令她感動，

如果我當初知道你有咗（懷孕），我直頭排曬早上，我聽到好感動。

▲ （相片來源：影片截圖）

由於腹部逐漸隆起，同事獲悉其懷孕均大感驚訝，見她沒有便秘、失眠等不適，直言「BB好錫你！」並感受到同事關懷，

我懷孕6、7個月，還是在上班，同事好sweet，拍劇時廠地上有很多電線，同事都大叫，前面有電線，就好像懸崖，其實只是電線，驚我懷孕絆倒。另有同事以過來人身份提醒我、鼓勵我。你個袋太重，你懷孕別拿那麽重的袋子。

懷孕最擔心胎兒健康

不少準媽媽獲悉懷孕會難掩興奮，但Burmie卻反而擔憂，驚自己陀得不夠穩，給不好的營養予BB，幸醫生開解，稱bb頭三個月還未有臍帶，不會影響到胎兒，才鬆一口氣；但隨之而來身邊朋友懷孕時出現不同問題，

身邊懷孕過的朋友各種問題都會出現，如5個月去照結構時，發現少了一個腎；有的朋友照到胎兒心臟纏了一個圈；有的少了一根手指，沒生出來已這麼多問題，我一直拖到6個月都不公布原因，我想make sure我的胎兒是健康。

▲ （相片來源：受訪者提供）

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懷孕後戒掉咖啡 生活更規律

媽媽懷上BB後，總會想給孩子最好，Burmie也不例外，她稱，因懷孕不能飲太多刺激性飲品，為了仔仔，她連最喜愛的齋啡都戒掉，以前一天內喝了3至4杯；直言懷孕令她最大改變，是生活變的更有規律，

我周一、三、五去游泳、二、四做孕婦瑜伽，反而比以前更健康，我希望自己可以身體力行，令到我小朋友知道，原來人真的是可以這麽規律。

胎動對每位媽媽來說都是感動又驚喜的時刻，Burmie稱，有一次自己做司儀時，有小朋友天才表演，兒子好像特別興奮，在肚内踢動，兒子出世後，也特別喜歡音樂；自從有胎動後，實在感強烈很多，真實感受到「我要做媽媽了，有個生命在我肚中孕育而成。」，自己也慢慢學會釋懷。

回顧自己剖腹產經歷，一切歷歷在目，Burmie稱首次生BB感到害怕，

我入醫院由頭哭到尾，旁邊的人以為我做大手術，這麽多年，辯論比賽、公開賽，我爸爸只會哦，好平淡，沒特別鼓勵我，但這次他同我講加油。

給準媽媽的說話

直到BB出世那一刻更是感動，丈夫眼眶紅了，Burmie明白懷孕過程會有擔憂，身邊不少人和自己講，「你要找小學、要報名啦，我同自己講，享受到孩子一歲先，我們再擔憂其他事。」，她認為，樂觀的人生、正能量比一切更重要，

當你思想樂觀，所有的難關對你來說，那一刻好辛苦，但你會有勇氣行過先，但如你是一位悲觀的人，所有的事只想nagative一面，所有問題都會變得好大，所以樂觀的人生、正能量好緊要。

她寄予準媽媽，

千萬別那麽多擔心，當身邊所有人給你不同意見時，千萬不要胡思亂想，要好好享受屬於你自己的（懷孕）旅程。

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場地：Meet 1 Meet Partyroom

記者：黃存新