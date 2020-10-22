【新冠肺炎】再多15名確診病人康復出院　另有116名病人仍然留醫

▲ 醫院管理局總行政經理何婉霞交代病人情況。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港今日（22日）新增11宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，分別從尼泊爾及巴基斯坦到港；另有1宗是本地個案，屬源頭不明個案。醫院管理局總行政經理何婉霞指，截至今早9時，再多15名確診病人康復出院，至今共有5,019名確診或疑似病人康復出院；有116名病人分別於18間公立醫院留醫，其中13人情況危殆，4人情況嚴重，其餘99人情況穩定。

【新冠肺炎】本港新增11宗確診個案 其中1宗為本地個案屬不明源頭

目前公立醫院已啟用1,098張負壓病床，使用率為57.6%；614間負壓病房，使用率為67%。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎