體育教師涉兒童院非禮女童受審 事主稱將離開院舍遂啞忍

▲ 兒童院體育教師涉非禮女童，今於西九龍裁判法院否認3項非禮罪開審。(經濟日報資料圖片)

於兒童院任教體育的57歲男教師，涉多次在課室內非禮1名16歲少女，包括以指導體育及按摩為由，以手觸摸少女上背、臀部及胸部等，被控3項非禮罪，案件今（22日）於西九龍裁判法院開審。事主供稱涉案教師對其他女生的動作不會如此親密，她指事發時感到「不舒服」，但無表達不滿，她最初覺得半年後便會離開院舍，故選擇啞忍。

被告關志剛（57歲），被控3項猥褻侵犯罪，控罪指他於2019年1月至3月期間，在一兒童及青少年院課室3次非禮女子X。

庭上播放X錄影會面片段，X向院舍心理醫生指，曾遭被告多次觸摸，其中3次均於上體育課時發生，其中1次發生於X拉筋期間，被告以舒緩X的背痛為由，起初以小球替她按摩，後來掀起其上衣，伸手入內，由腰間觸摸至胸圍帶約1至2分鐘。

X續指，另一天被告在指導學生倒立等體操動作時，稱要指導她姿勢，以手觸摸其臀部1至2次；另1天上體育課期間，X伏在地上拉筋，被告跪在她腰間，以手摸其背部至胸側位置約半分鐘。

X表示事發時感到「不舒服」，形容觸碰是「不恰當」的動作，而且被告對其他女生的動作不會如此親密，形容兩人關係奇怪。被問到為何沒有表達不滿，X解釋，她最初覺得自己僅入院舍1年，並會於半年後離開院舍，故選擇啞忍，但X的朋友亦認為被告行為不當，勸喻她告發；X又覺得被告是職級較高的老師。

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記者：林欣樂