【感動婚禮】愛心新郎為言語治療師新娘送驚喜　安排唐氏學生擔任花童見證人生新里程

▲ 新郎送上驚喜給言語治療師愛妻，安排她的唐氏綜合症學生擔任花童。

結婚是人生大事，準新人都希望邀請親朋好友參與見證。巴西一名擔任言語治療師的新娘於3月舉行婚禮，當日婚禮非常感動，惹哭新娘及一眾賓客，因為新郎為愛妻安排她的學生擔任花童，當中都是患有唐氏綜合症的特殊需要殘疾學生。新娘感動學生能見證她的一生大事，並展示世界美好共融的一面。

為愛妻送上驚喜

據英國《每日郵報》報道，巴西一名言語治療師Cintia Bonfante Pereira與Jose Victor Flach於3月14日在巴西南卡希亞斯（Caxias do Sul）舉行婚禮，2人的婚禮正值防疫採取限制措施的前一天，沒有人數的限制。擔任機械工程師的新郎Jose安排邀請了特別的嘉賓，為愛妻送上驚喜。

▲ 言語治療師Cintia 與丈夫Jose結婚當天，有一眾唐氏綜合症孩子擔任花童。（圖片︰Cintia's fb）

Cintia 是一名言語治療師，她治療的對象多數是唐氏綜合症的孩子，助他們改善說話及表達能力，令生活上更方便。Jose 跟Cintia在婚禮當天雙雙踏上紅地毯，準備在牧師面前許下承諾之時，教堂的大門打開了，有7名小朋友穿著上隆重的小禮服走進場。

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唐氏學生擔任花童

這些花仔花女樣子跟普通的小朋友不一樣，有著眼睛向上傾斜、鼻子扁平等唐氏綜合症孩子的外表特徵，他們全是新娘的學生。一名年紀較大的男孩一手拿著戒指盒、另一手拖著一名小花女進場，他們身後有3名花女，同樣穿上白色禮服裙、頭戴漂亮蝴蝶結和花朵。接著，有2名花仔坐在小型電動玩具車進場。

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Cintia 見狀非常喜出望外，忍不著流下幸福的眼淚，跟新郎互望，場面感人。他們開心地跪地以水平視線跟小朋友打招呼，擁抱孩子。Cintia 非常熱愛自己的工作及喜歡每一名學生。

我真的很喜歡我的工作，很幸運能夠幫助學生改善生活，不論他們是否有殘疾，我相信每個人都有潛力。

有關的影片及相片在網絡廣傳，感動了不少人。而這位幸福的新娘想不到迴響那麼大，她自己每次翻看影片都會很激動，並希望社會更多人包容不一樣的孩子，締造平等美好的世界。

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責任編輯︰王明芳