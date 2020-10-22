工程師涉城巴殺女友續審 乘客目擊形容場面震撼

▲ 工程師涉城巴殺女友案續審，巴士乘客黃柏竣(左)及城巴司機劉子文(右)今到高等法院作供。(陳國峰攝)

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及怕女友舉報他以兩人性愛片段威脅女友，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審，案件今（22日）於高等法院續審。目擊案發經過的巴士乘客今作供時，形容案發場面震撼，他感到驚慌，腦海一片空白。

涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

案發時坐在死者與被告身後的男乘客黃柏竣今供稱，他留意到被告及死者曾交談，但聽不到內容，其後黃聽到死者「好慘嘅叫聲」，黃立即站起來，看見被告用刀不斷刺向死者，黃遂走到車尾位置。黃後來看見被告用刀指著自己頸部，隨後又移到腹部位置，但未知刀有否插入。黃續指看見被告站在巴士座位上，撞向玻璃，再用鎚仔擊破車窗跳下。

黃於辯方盤問時坦言，他當時感到十分驚慌，「場面好震撼，自己好驚，唔知點形容。」黃又指留意到案發前被告頸部不斷流汗，而當時巴士上是有冷氣裝置的。

駕駛涉案城巴的司機劉子文則供稱，案發當日駕駛期間，聽到有人呼叫「殺人」，劉隨即停車，並開車門讓乘客離開，他聽見有乘客指行兇者持刀，因此他為安全起見，未有到上層查看，只是返回司機位報警。劉其後下車，站在車頭位置等候警方到場，期間有人從車上墮下，倒臥在行人路上。

兩名消防救護隊目今亦出庭作供。消防救護隊目張詠東供稱他到場時，看見被告躺在地上，張開雙眼，被叫喚時有反應，被告當時頸部有1道4厘米長裂傷，腹部亦有4道裂傷。另外，消防救護隊目張泳旭則供稱，他到場後到巴士上層，將死者送院，他形容當時死者已沒有呼吸起伏和脈搏，部分傷口亦再沒有流血，而地上則有大量血跡。

控方又傳召死者生前的中學同學石尉琳作供。石作供時形容死者個性隨和，在朋友間通常擔當「和事佬」角色，對自己的將來有規劃和理想，思想較成熟，石又指她於2016年知悉死者與被告拍拖。

▲ 死者友人石尉琳今到高等法院作供。(楊詠渝攝)

石於辯方盤問下供稱，她曾於2016年8月與死者及另一友人，以幫手的身份一同出席科大迎新營，被問及在迎新營的活動中是否常有身體接觸，石表示有，但她們作為幫手不會參與，而該些身體接觸亦只為讓大家認識對方。

石於盤問下又指她只見過被告一次，當時是案發前個多星期，她知悉死者與被告在觀塘順天邨見面，擔心死者有事，故要求父親開車載她到現場，同行並有兩人的另一友人及其男友。石形容到場時看到被告坐在行人路上，貌似喝醉，但情緒沒大起伏，而死者則一邊哭泣，一邊從後抱著被告，直至救護車到場將被告送院。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝