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【新冠肺炎】履新外傭續獲政府提供病毒檢測　至11月21日

社會 17:03 2020/10/22

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政府繼續提供免費病毒檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外傭。（資料圖片）

勞工處今日（22日）宣布，由10月27日至11月21日，繼續提供免費病毒檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外傭。
　　 
勞工處發言人說，因應有曾入住住宿設施的外傭確診染病，政府在8月25日至10月15日為舊僱傭合約已屆滿、或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，提供免費病毒檢測服務。

這些外傭很有可能在等候轉換僱主期間，入住住宿設施。為了讓更多外傭受惠，勞工處會再次為該些外傭安排免費狀病毒檢測。處方稱，十分鼓勵在等候轉換僱主期間，入住住宿設施的外傭積極參與免費檢測，保障健康。處方亦建議僱主在新外傭到家庭履新前，要求外傭出示有效的陰性檢測結果。
　　 
合資格外傭可由10月27日起，往灣仔告士打道7號入境事務大樓一樓的臨時派發╱收集點，領取或交回樣本收集包，無須預約。臨時派發╱收集點的開放時間，為星期一至星期六上午11時至下午4時。檢測費用全免。

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責任編輯：吳卓峰

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