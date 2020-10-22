【新冠肺炎】履新外傭續獲政府提供病毒檢測　至11月21日

▲ 政府繼續提供免費病毒檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外傭。（資料圖片）

勞工處今日（22日）宣布，由10月27日至11月21日，繼續提供免費病毒檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外傭。



勞工處發言人說，因應有曾入住住宿設施的外傭確診染病，政府在8月25日至10月15日為舊僱傭合約已屆滿、或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭，提供免費病毒檢測服務。

這些外傭很有可能在等候轉換僱主期間，入住住宿設施。為了讓更多外傭受惠，勞工處會再次為該些外傭安排免費狀病毒檢測。處方稱，十分鼓勵在等候轉換僱主期間，入住住宿設施的外傭積極參與免費檢測，保障健康。處方亦建議僱主在新外傭到家庭履新前，要求外傭出示有效的陰性檢測結果。



合資格外傭可由10月27日起，往灣仔告士打道7號入境事務大樓一樓的臨時派發╱收集點，領取或交回樣本收集包，無須預約。臨時派發╱收集點的開放時間，為星期一至星期六上午11時至下午4時。檢測費用全免。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰