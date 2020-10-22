【減肥陷阱】無得去旅遊留港外膳解饞易增磅　黃凱詩：一客小籠包熱量或過千【內附低脂台食建議】

▲ 營養師黃凱詩表示，無論是小籠包、鍋貼、生煎包等，含有極多肥豬肉，否則很難維持肉汁的濃度！

近日戰友外膳的慾望爆升，引發體重失控的強烈副作用。

卓淇說︰「我知道外出進餐也可選較健康的食物，但畢竟太久沒有外膳，一打開餐牌，食物就好像向我招手，實在盛情難卻。」

我暗笑想︰「明白的，我也想著日式炸豬排。」

▲ 生煎包也是高脂食品之一。（本報資料圖片）

小籠包、鍋貼、生煎包全屬高脂

我望着她的飲食日記︰「看來，這回你念掛着台灣，鼎泰豐之後，再到春水堂！」

她埋怨︰「你可知道，要不是疫情，我前天應該在台北。」

我說︰「我也是訂了10月尾到台灣的機票呢！」再看看她的飲食日記，我續說︰「小籠包！你應該知道脂肪多得很。絞肉製成的食物，無論是小籠包、鍋貼、生煎包等，含有極多肥豬肉，否則很難維持肉汁的濃度！不過，若果只是一件小籠包，也不太過，畢竟，那裏的小籠包不太大。」

她不好意思地說︰「我……吃了一籠。」

我瞪眼看着她，同時心裏估算着，再說︰「相信你對小籠包真的掛念得很，那個大小的，一件有75卡左右，要是大一點的，一件可達100卡，一籠10件，熱量隨時過千。」

▲ 營養師建議吃台灣料理的前菜，可選醉雞。（本報資料圖片）

營養師建議低脂前菜、點心、主食

卓淇撫着小肚子，訝異地望着我，等着我給她建議。

我也不賣關子，給她台食外膳的低脂建議：

其實，台食也有不少適合減磅戰友選擇的菜式的。前菜，可選醉雞；點心可挑香菇素餃，至於清燉雞湯麵、清燉牛展麵湯麵或酸菜肉絲湯麵作為主食，也是不錯的。

卓淇說︰「還清醒的時候該記得的，但呆在家弄飯多個月，人變得失去方向，甚麼也忘記了。」

撰文：黃凱詩（營養師）