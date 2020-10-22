【星二代學校】張頴康麥雅緻3歲細仔升K1　拆解星二代重學術幼稚園學費

▲ 張頴康麥雅緻的3歲細仔小花生升K1，跟家姐小豆入讀同一間學校英藝幼稚園。

圈中恩愛夫妻張頴康和麥雅緻，不時在社交平台分享一家四口的生活點滴。3歲細仔小花生（張迅橋）最近跟隨家姐小豆（張雅喬）入讀英藝幼稚園，昨晚（22日）兩夫妻拿出子女的歷年證件相作對比，覺得他們愈大愈似樣，並有感孩子大得太快，希望做父母的要保持初心，不要將孩子過份比較。

▲ 一對子女的歷年證件相。（張頴康麥雅緻fb專頁圖片）

父母不應過分比較

張頴康和麥雅緻昨晚（22日）在facebook專頁上載一對子女的歷年證件相，並出帖文指最近帶升K1的細仔小花生去影學生相，覺得子女「在短短幾年已經大個咗好多」。他們一直主張讓孩子愉快學習，健康成長，雖然知易行難，但他們不會忘記初心，並時刻提醒自己不要過分比較。

須知道世界上嘅「比較」係永遠都比唔完，永無止境嘅追求，只係一個無底深潭，回想初心信念，不要過分「追逐」，互勵互勉！

▲ 小花生K1開學好興奮！（張頴康麥雅緻fb專頁圖片）

第一次返幼稚園無喊過

從13張證件相中可見，兩姊弟愈大愈似樣，且入讀同一間幼稚園，樣子醒目。早前張頴康和麥雅緻亦分享了小花生的返學照，穿上學校運動服的他精神爽利，一副期待返學的樣子。父母大讚小花生放學第一次坐校車好叻仔，「完全冇喊」，只是返學見到同學仔喊，才有想喊的衝動。

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英藝幼稚園重學術但不催谷

麥雅緻曾接受TOPick訪問談及小豆讀英藝幼稚園（下稱英藝）的情況，小豆是升K2時轉校至英藝，該校較重視學術，但不感到學校催谷，每日只有少量功課，孩子能應付自如。最重要是小豆返學開心，很享受校園生活。

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英藝為了讓學生銜接小一，K3的課本已是小一程度。而小豆當時讀兩文三語主流班，以普教中，英語學習較多。現時小豆已升讀沙田區一間直資一條龍學校小一，採取小班教學，功課以group project為主，並非死記硬背及抄寫，符合兩夫妻愉快學習的宗旨。

重兩文三語發展

小花生是細B，現讀的英藝幼稚園設有8所校舍，分別位於九龍塘、將軍澳、沙田、大埔、元朗、天水圍（賞湖居）、屯門及廣州，另有一間小學。其中天水圍分校於2016年加入學券計劃，校名為「英臻幼稚園」。

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英藝著重幼兒的語文能力，學生學術能力較高，該校2017年更獲英國文化協會委任為轄下的「劍橋英語考試」場地。現時英藝分兩文三語班及英普雙語班，兩文三語班以廣東話教學為主，英普雙語班則以英語及普通話教學為主。

全日班學費最貴逾11萬

至於學費方面，各分校的收費不同，半日班由最平的元朗及天水圍校$62,400，至最貴的九龍塘校$81,600不等；全日班同樣則是$88,800至$111,600不等。

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責任編輯︰林綺玲