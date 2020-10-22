鄭若驊丈夫潘樂陶涉僭建罪成罰款 上訴至高院押後判決

▲ 潘樂陶(左)涉僭建水池被罰款2萬，今到高等法院提出上訴。(陳國峰攝)

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，涉在其屯門獨立屋僭建水池而遭屋宇署票控，去年經審訊後被裁定罪成，罰款2萬元，潘就定罪及判罰提出上訴。潘一方認為控方沒有證據證明涉案水池屬《建築物條例》所列的「建築工程」，並不符合當中定義。法官聽取雙方陳詞後，押後判決。

潘樂陶（79歲）今亦到高等法院應訊，他被控於2017年4月2日至2018年1月9日，在屯門樂翠街海詩別墅3號獨立屋，未獲建築事務監督同意下建造水池構築物。

據控方所指，屋宇署測量師於2018年1月9日到涉案單位調查，在屋外花園位置發現一個2.5米長、4.65米闊、1.24米高注滿水的水池，容量達14.4立方米，注水後可重達14公噸。該水池沒有在核准圖則中顯示，屋宇署亦從未收過相關的改動工程申請，相信該水池於2017年4月2日至2018年1月9日構建。根據屋宇署視察，該水池是有意成為永久構築物。

上訴一方今指，根據《建築物條例》「建築物」包括任何住用或公共建築物，或經建造或改造作公眾娛樂用的建築物、橋樑及工廠，涉案水池性質並不相同，不涉任何水泥建造，亦非永久性構建，涉案水池猶如兒童嬉水池，並沒有固定於地板上，控方亦未能證明符合條例列出定義。

上訴一方續指，根據條例「建築工程」須符合多項因素，包括任何類型建築工程、基礎工程及土地勘察等。上訴一方指控方於本案中沒有證據證明有關因素，以支持其說法，亦沒有證據證明水池為固定於地板的設置。

屋宇署一方則指原審時被告傳召專家證人作供，當時該專家只到貨倉觀察已被拆卸的水池配件，而未有親歷水池被拆卸經過，對其說法基礎及認受性感到質疑。法官則指裁判官卻不能於缺乏專家的專業知識情況下自己推斷，究竟14公噸的水池是否過重，故需要專家作出精密計算，方能判定涉案水池是否符合條例中所指的「建築工程」。法官聽取雙方陳詞後，押後判決。

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記者：林育慧