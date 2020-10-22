【新冠肺炎】早前未掌握資料公布為私家醫生帶來困擾　衞生防護中心致歉

▲ （林宇翔攝）

衞生防護中心日前提到，有私家醫生無為有病徵患者收集樣本檢測新冠病毒。中心傳染病處主任張竹君承認，當時陳述個案只根據當日資料，中心曾與病人和醫生聯絡，但當時未必掌握所有資料，對該名醫生帶來困擾感到抱歉。她又指，近日再與該名醫生溝通，當時涉事醫生曾考慮病人屬新冠肺炎患者，撰寫一封介紹信到政府轄下的門診或醫院做測試。

對於並非第一次出現醫生與中心之間溝通問題，張竹君指，中心職員聯絡病人或醫生時，會說明自己的身份，若對方有要求，亦會留低電話。她又指，當時同事曾與涉事醫生聯絡2、3次，但同事認為事件完結沒有需要留電話。就今次事件，中心會考慮將留電話這個做法恆常化。

衞生防護中心2日前（20日）公布一宗確診個案，涉及一名32歲居於西灣河嘉亨灣女文員（個案編號：5259），確診前曾到筲箕灣愛蝶灣商場一名鍾姓私家醫生求醫，但沒有留樣本。醫生曾亦建議如病人擔心，可自行到進行檢測。患者及後經由丈夫駕車到油麻地臨時檢測中心（梁顯利油麻地社區中心）接受檢測後確診。

香港醫學會亦發聲明，非常關注事件，澄清涉事醫生做法並無不妥，有關醫生對病人作臨床診斷後，有作轉介及檢測建議；而未有為病人收集樣本，是考慮到衞生署相關服務的局限性，做法合適，絕不應該受到公開批評。

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記者：陳子謙