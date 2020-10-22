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汽車引擎蓋藏冰毒17.6公斤市值1千萬　海關：販毒集團手法層出不窮

社會 17:09 2020/10/22

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海關檢獲的冰毒。（海關圖片）

海關昨日（21日）在香港機場，偵破首宗利用汽車引擎蓋販毒案件，並檢獲約17.6公斤懷疑冰毒，估計市值約1,000萬元。

海關人員昨日在香港空運貨站，檢查兩批從泰國經香港轉運到澳洲，並報稱為汽車引擎蓋的空運貨物。透過風險評估和利用先進檢測儀器初步檢查後，懷疑該批載有4個汽車引擎蓋的貨物藏有違禁品，遂拆開進一步檢查。

其後海關人員發現，案中懷疑冰毒被分成219包，以膠紙貼在引擎蓋面層和底層間的暗格內。這是海關首次發現販毒分子利用汽車引擎蓋作掩飾犯案，並採取迂迴路線，企圖逃避執法人員偵查，案件仍在調查中。

海關稱，販毒集團犯案手法層出不窮，會繼續透過風險評估、情報分析，以及國際合作，打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：吳卓峰

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