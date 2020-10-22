【食用安全】醫生揭3種廚具易釀疾病　發霉木砧板可令食材受污染

▲ 3種廚具若使用或保存不當，較易引發疾病。

在家煮食，廚具的衞生也很重要，否則隨時病從口入！台灣腎臟科醫生近日在節目中指出，3種廚具使用或保存不當，會較易增加患病風險。

台灣林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科教授級主治醫生顏宗海在當地節目《健康2.0》指出，若出現以下情況，建議馬上丟掉所用的廚具。

1. 鋁鍋

顏醫生指，鋁很輕、導熱很快，方便使用，但若長期使用，可能釋出鋁，致食材受污染，用膳時一併吃進肚子裡。

鋁毒性較低，加工食品、麵包、糕點和胃藥等也會出現鋁。當鋁進入身體後，會經過腎臟，透過尿液排出。腎功能正常的人士不必過份擔心，但若腎功能欠佳，無法排走鋁，積聚體內，則有機會導致骨病變或腦部退化疾病。

2. 生銹鐵鍋

鐵鍋耐熱度高，可用很久。但若非每天煮食，就很易令其氧化生銹，應更換另一個。因繼續使用生銹鐵鍋，較易隱藏微生物，所以當衞生欠佳，應丟棄不用。

3. 發霉木砧板

木砧板夠重、夠耐用，但用久後表面易有刮痕，用完後不馬上清洗，就更易發霉。霉菌較易在溫暖、潮濕的環境下滋長。即使用大量水、清潔劑也洗不走木砧板上的霉菌，建議棄掉。若繼續使用，食材可能受霉菌污染，並吃進肚子裡，長遠來說會影響健康。

顏醫生表示，若不用木砧板，可用PP（聚丙烯)塑膠砧板取代，而聚丙烯耐熱度最高可達120°C、130°C。

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責任編輯：羅嘉欣