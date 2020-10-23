【愛心護士】遺憾未察覺爺爺抑鬱復發輕生　23歲護士跨越傷痛不忘助人初心

▲ Yuki在大學5年間經歷喪親之痛，並遇上印象深刻的病人，令她在助人路上走得更遠、更堅定。

照顧精神復康人士，需要愛心和耐性。郭鈿玉（Yuki）16歲時家中遭遇巨變，媽媽爆血管中風離世，患抑鬱症的9旬爺爺，因憂心為家中造成經濟負擔，一年後服殺蟲水試圖輕生。Yuki到青山醫院探爺爺時，感受到護士的好意和愛心，DSE發奮讀書考入大學，現職註冊精神科護士。在大學讀書實習5年間，Yuki再經歷喪親之痛，並遇上印象深刻的病人，令她在助人路上走得更遠、更堅定。

爺爺試圖服殺蟲水輕生那一年，Yuki只有17歲。僥倖獲救後，爺爺被送入青山醫院接受治療觀察兩個月，當時Yuki差不多隔日就會去探望他：

認識了那裡的姑娘，覺得為何他們這麼好、有愛心，這一群病人在社會上被歧視，為何他們能這麼熱心照顧他們？

▲ 家中巨變接踵而來，Yuki堅強面對。（黃建輝攝）

當下Yuki立志成為精神科護士，亦銘記母親臨終前要她生生性性、努力讀書：

遇到困難時會想起她，為我帶來動力。很難的事也要撐住，內心覺得她一直陪著自己，有一天會相遇。

最終Yuki成功考入公開大學，5年間涉獵課程豐富，包括解剖、病理學、藥物使用及副作用等，學業忙碌，與家人相處時間減少，最終發生了一件不可挽回的憾事：

爺爺出院後兩年抑鬱症復發，一次凌晨在後樓梯上吊，送院證實身亡。當時有一刻想，自己是否應在這條路上繼續走？為何家人也無法看顧好，那如何照顧病人？

爺爺離開，Yuki認為是一份遺憾，令她苦思自己是否適合做精神科護士。慶幸當時她的第一位導師循循善誘，鼓勵她不要放棄，更提醒她勿忘初心：「你的初心是想幫這班人，這些經歷是幫助你成長。」

▲ Yuki在青山醫院法醫精神病房實習時，遇到一位令她留下深刻印象的女病人。（受訪者提供）

重新振作後，Yuki在青山醫院法醫精神病房實習期間，遇到一位令她留下深刻印象的女病人。法醫精神病房中的大部分病人，都是曾坐監，或有刑事罪案紀錄。Yuki遇到該病人時，她已服完刑期，在醫院接受了數年治療。Yuki曾問過對方為何會犯罪：

一開始她不是很信任我，不跟我說。後來大家交流多了，我會陪她做她喜歡的事，慢慢建立關係。

病人後來道出原因，自己曾被哥哥性侵，因此很憎恨哥哥。中學起有幻聽，聽到數學老師告訴她，自衛殺人是無罪。於是有一天，她就拿刀捅了哥哥一刀。Yuki得悉後，就問病人一個問題：

我問她，是否仍然覺得這件事是正確？因為我們不能為他們下判斷，而她當下答我是正確，自衛殺人是無罪。

問這條問題時，Yuki其實很想令對方知這是錯誤，但原來事與願違：「不是我想就可以，當中還要跟病人建立關係，代入他們的內心世界，嘗試從他們的角度出發。」她認為透過真切交流，才能真正與病人溝通，向對方傳達自己的意思。

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現時Yuki在媽媽生前工作的特殊學校擔任護士，會為患癌或正在舒緩治療的學生抽痰、插喉，協助用胃喉餵食奶酪，或為智障學生設定護理計劃。她表示，有些學生不懂表達情緒，會傷害自己或打人，而她亦不例外，經常被打。但她就認為，這些學生需要的是多些時間教育：

有時見到學生有進步，由派藥時一開始會吐出來，噴在你身上，到大家關係變好，他肯食藥，有進步，當中也會有滿足感，有動力繼續去做。

Yuki今年只有23歲，人生已經歷不少，提到未來計劃，她希望能做危機處理相關工作，也想透過自身經歷鼓勵更多同路人，不要輕言放棄：

自己真的經歷不少，想用自身經歷給予大家正能量。人生總會遇到很難的事情，但正正因為這些經歷會令自己成長，更有心理準備去面對一些更難的問題。當人生去到低谷時不要放棄，因為你永遠不知道未來會如何。

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記者：陳昊淋