9月整體消費物價指數按年跌2.2%　跌幅較8月擴大

▲ 政府公布，9月整體消費物價指數按年跌2.2%，連續3個月通縮。（資料圖片）

政府統計處今日（22日）公布，9月綜合消費物價指數較去年同月下跌2.2%，是連續3個月出現通縮，跌幅較8月的0.4%擴大，政府解釋主要是由於9月份房委會豁免公營房屋租金所致。

統計處指，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月份的基本通脹率為0.5%，較8月份增加0.4個百分點，主要是由於外出用膳費用上升和公營房屋租金上調所致。

政府發言人表示，9月整體消費物價的按年跌幅擴大，主要是反映香港房屋委員會在該月份為公屋租戶提供租金寛免。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在9月回升，外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升，同時其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。



政府發言人續指，在新冠肺炎的威脅下，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微，政府會繼續密切留意情況。

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責任編輯：徐紹軒