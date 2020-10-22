【新冠肺炎】居東涌38歲婦確診其子亦出現病徵　就讀屯門保良局志豪小學需暫時停課

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎反覆未止，今日再增11宗確診個案，1宗涉及源頭不明的本地感染個案，屬第5281宗確診的38歲女子，9月時曾訪意大利及瑞士，返港後於10月9日發病；患婦兒子上周五(16日)有輕微咳嗽，今日送院接受檢測，其就讀的屯門保良局志豪小學需暫時停課，等待有關檢測結果。

今日新增一宗感染源頭不明個案，涉及一名居東涌映灣園聽濤軒的38歲女子，於10月9日曾出現低燒症狀，自行服藥有改善，惟及後發現失去味覺，求醫屯門恒福花園一名醫生後確診。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患婦發病後曾多次到與親友聚會，亦每周到訪屯門新墟街市買菜，其兒子上周五(16日)出現輕微咳嗽，二人非同住，兒子居於屯門親友家中，患婦對上一次見兒子為上周六(17日)，需列作密切接觸人士。

張竹君稱，防護中心今日接觸患婦兒子後，獲悉其有咳嗽症狀，需送院接受檢測，而其就讀屯門保良局志豪小學需暫時停課，等待有關檢測結果及作大清洗，如檢測後確診就需持續停課，暫未接獲同校有其他人士出現相關病徽。

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記者：陳正怡