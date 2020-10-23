【不正常美食】魚皮芝士餅創造不正常Fusion　文青Cafe大膽玩轉試錯餐單【內附地址】

▲ 阿歐表示，見到年輕人不夠信心去嘗試，害怕犯錯，懷著不做不錯的想法，這個「試錯餐單」正好要改變他們的想法。

對與錯、正常與不正常......是每個人生活的日常。已身為成年人的你，有否回想自己年輕時做過的錯事？承認與否認的比例如何？

位於佐敦的Alternative Cafe主理人歐陽榮漢(阿歐)，因著和突破中心的關係，連帶Cafe過往都會和一些專注青少年事工的團體合作，提供平台給予他們作創意活動企劃。

今次輪到和Trial and Error Lab聯乘，用了「不正常__ __研究所」為主題，回應過去一年的香港社會面對的生活，而Cafe就用了「試錯餐單」作為美食主題呼應，讓成人或青年都能從中體會犯錯沒有不大了，能勇於接納和改正便成。

▲ Sweet Lao 老撾咖啡($37)：用坊間少用的老撾豆，以煉奶和花奶做底，像平時的拿鐵做法，個人覺得甜了些。(黃建輝攝)

阿歐自言作為一個基督徒，對年輕人特別有負擔。難怪他10多年前修畢廚房管理證書後，做了一段短時間的相關工作後，便當了8年歷奇教練，專職「招呼」青少年人，透過野外歷奇生活和他們建立關係，陪他們走過各種成長階段必需面對的困境。

▲ 突破書廊是不少年長文青的記憶，革新了後，多了咖啡店，裝潢變得更現代文青了。(黃建輝攝)

後來因著他本身的廚房管理經驗，暫停歷奇教練一職後，試過自己和人夾份開台式小食店，但因為工作時間太長而不做，「那時才發覺做老闆好辛苦，要兼顧的大小事務多不勝數，最重要是找不到意義。」之後他亦做過餐廳管理顧問，「替人管理感覺好些，打工壓力沒有做老闆的大嘛！」他笑說。

他認為人生不能只顧向前衝，要懂得何時適可而止，讓自己休息停下來。「休息是要為走得更遠，所以我去了一趟澳洲working holidays，跟著又和太太去環遊世界。」

以咖啡作連繫

在外面轉了一個圈後，又回到年輕時的初心，想為青少年工作。「3年前適逢突破書店需改革，構思打造一間潮流文青書店，內裏要有cafe，像誠品那種風格，以吸引年輕人。因著我過往的各種經驗，大家都認為我是適合人選，於是我負責起店子的營運項目。」

▲ 阿忠於1年前加入cafe，自言本是個只愛打機的宅男，但來了參加咖啡班後，便發覺原來只要自己願意，是可以有改變的。(黃建輝攝)

他續說其實當時用咖啡店作引子，是一個聰明的做法。「老實說，有時要做一些落地的社區工作，需要找一些可持續發展的元素，正值咖啡文化興起，咖啡師的需求人手增加，對年輕人來說是好事。」

雖說這裏不是社企，但也是專注青少年成長的相關團體所附屬，以關注年輕人作目標對象是大方向，所以阿歐在構思營運cafe大前題下，以培訓青少年為主。透過專業的咖啡師課程、手沖咖啡興趣班等來接觸他們。

「尤其是前者的專業的咖啡師課程，有比別人長的實習時間。年輕人可透過在這裏實習，學習如何營運一間cafe，但最重要的還是可以接觸到客人，見到客人對自己沖的咖啡是否滿意，得到讚賞，建立自信心。」他解釋。

試錯餐單體驗

難得Trial and Error Lab今年的活動，是以試錯精神，推動社會接納撞板、嘗試與犯錯為主題，「許多時我就是見到年輕人不夠信心去嘗試，害怕犯錯，懷著不做不錯的想法。所以當主辦單位邀請Cafe創作一個『試錯餐單』時，我覺得很有趣便答應，然後和廚師們合力創作。」

▲ Dirty 混濁咖啡 ($37、凍飲)：一樣是用煉奶和花奶做底，但今次是用凍奶，再以double shot 的espresso 於上奶面，效果會是飲每啖都有不同的味道。(黃建輝攝)

結果，他們想到炮製了一杯Error Fruity 特調鮮橙咖啡，用了鮮橙打成沙冰，混合果酸味較重的Double Espresso，並在杯邊上加砂糖，每一口都能飲到不同層次的酸甜感，幾有趣。

另一款叫Golden Trio 黃金魚皮芝士餅，做法是預先把炒香的鹹蛋黃加入濃郁的紐約芝士餅漿內烤焗，蛋糕面放上鹹香脆口的炸魚皮，結合了3種不同質感和味道的材料，但食落味道又夾，好好玩。

▲ 蒜汁板燒雞扒飯($88跟餐飲，啡 +$12)：這裏除了咖啡不俗外，其實一系列菜式都受歡迎，簡單如板燒雞扒，都烹調得有心機，夠嫩滑。(黃建輝攝)

雖則Cafe都只是創製了一杯飲品和甜品作為今次活動的一個小環節，但阿歐認為不要因「量少」而不為，他直言這種鼓勵嘗試，敢於做錯的精神，正好鼓勵年青人自由去探索個人的發展路向，就是在如此「不正常」的境況下，堅持要嘗試、錯誤、修正、再嘗試，尋找新出路，活出積極的人生。

▲ 香煎鮮鰽魚配馬鈴薯蓉 ($110跟餐飲，啡 +$12)：少有的用上新鮮鰽魚來作菜式，吃得到魚的鮮味，煎得魚皮夠香脆。(黃建輝攝)

Alternative Cafe

地址：佐敦吳松街191號突破中心地下

電話：6513 7994

營業時間：8am-6pm、周日及公假休息

備註：現時cafe內Trial and Error Lab的展覽，由即日至11月1日止，「試錯餐單」亦只供應至11月1日。

記者：郭秀芳