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馬時亨談特首跑馬仔　「熱身的馬未必入閘」

政治 17:31 2020/10/22

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馬時亨接受劉慧卿訪問時，批評香港政治生態每況愈下。（林曉君攝）

近期不時傳出誰誰誰有意參選特首，前財經事務及庫務局局長馬時亨被問及有無心水人選時，他稱，「馬都未入閘，落唔到飛」，又指現時熱身的馬亦未必入到閘，要等入閘後再講。

馬時亨今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，稱現時是香港怨氣最多的時候，其中一個原因是現在的政治生態每況愈下，無論建制還是泛民議員，質素都大降。他稱無意再加入政府，「避免被人侮辱。」認為現在的官員常常被罵，相信「心裏不是很舒服。」他透露，當年他們為官時，出行座駕都是「AM」車牌，人人都知車上坐的是政府官員，但現在的官員，都不敢用「AM」車牌，以免被人認出。

他又主動提及自己昨晚的夢境，稱有人「報夢」說要解決香港現時的困局，需要一個新的政黨，專門吸納精英，或退休官員，如新民黨主席葉劉淑儀。他又指，現時政府不同的委員會中也有不少年輕精英，覺得應該將這些人吸納到議會中。

行政長官林鄭月娥早前稱，不介意被說香港GDP被香港超越，馬時亨認為這「不是很正確的說法」。他形容，以前深圳開法拉利在後，香港則開平治（Benz）在前，他曾提醒港人，「睇住倒後鏡」，結果現在深圳已明顯超前。他舉例，十多年前，甚麼都沒有的深圳南山區，現時人均GDP 5萬元多美元，高過香港，直言自己由80年代看着深圳發展，其發展速度會「嚇親人」。

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撰文 : 傅流螢

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