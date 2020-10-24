【最新風暴消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號

▲ 天文台指明日短暫時間有陽光，但初時風勢仍然頗大，海有大浪及湧浪。

香港天文台於今日(23日)00:20分發出三號強風信號。按照現時預測路徑，颱風沙德爾今天會繼續靠近華南沿岸，預料三號強風信號會在明早（24日）維持。

最新風暴消息：

10月24日

【09:10】所有熱帶氣旋警告信號在上午9時10分取消。展望明日短暫時間有陽光，但初時風勢仍然頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日大致天晴及乾燥。

【09:00】三號強風信號仍生效，沙德爾正逐漸減弱，並遠離香港，其對香港的直接威脅正在減低。本港仍繼續受東北季候風的影響，高地間中會吹烈風。天文台短期內會發出強烈季候風信號，以取代三號強風信號。

10月23日

【22:45】天文台指沙德爾將逐漸遠離香港，但與其相關的烈風仍影響南海東北部。本港漸轉吹偏東風，高地間中吹烈風。預料三號強風信號會在今晚及明早維持。

在過去一小時，大老山、青洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時46、42及41公里，最高陣風分別為每小時59、54及53公里。

天文台提醒巿民，海面有大浪及湧浪，應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【16:45】天文台指，沙德爾在未來數小時最接近本港，在香港以南約500公里掠過，隨後會逐漸遠離香港。黃昏後本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。預料三號強風信號會在今晚及明日一段時間維持。

【11:45】天文台，按照現時預測路徑，沙德爾會在下午與香港保持約500公里距離，本港風力變化不大。今日黃昏後本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。除非沙德爾採取較接近香港的路徑移動或顯著增強，今天改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

【09:45】天文台指，本港今日日間短暫時間有陽光，但海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，大老山、青洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時53、51及45公里，最高陣風分別為每小時68、66及58公里。

【08:00】天文台指南海東北部普遍受烈風影響，預料本港初時吹北至東北風，風力變化不大。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日黃昏最接近香港，在本港以南500公里左右掠過。

除非沙德爾採取較接近香港的路徑移動或顯著增強，今天改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

【00:20】香港天文台在23日零時20分發出三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。在午夜12時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約570公里，即在北緯17.4度，東經115.7度附近，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。

按照現時預測路徑，沙德爾今天會繼續靠近華南沿岸。强風會影響珠江口附近一帶，而本港高地會間中吹烈風。預料三號強風信號會在今日早上維持。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

10月22日

【22:45】天文台表示，按照現時預測路徑，沙德爾會繼續移近華南沿岸，與其相關的強風會逐漸影響珠江口一帶。天文台會在午夜至明日(10月23日)上午二時改發三號強風信號。本港離岸海域及高地普遍吹強風。海面亦有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【20:45】天文台表示，按照現時預測路徑，沙德爾會繼續移近華南沿岸，與其相關的強風會逐漸影響珠江口一帶，料會於午夜後改發3號強風信號。本港離岸海域及高地普遍吹強風。海面亦有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【17:40】天文台於今日（22日）下午5時40分，發出一號戒備訊號。

天文台稱，強烈熱帶風暴沙德爾已增強為颱風，會在明日稍為靠近廣東沿岸地區，並轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。沙德爾中心附近最高持續風速，每小時120公里，預料沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

▲ 沙德爾路徑趨向海南島一帶。（天文台截圖）

天文台又稱，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明早逐漸增強，未來數天沿岸地區及南海北部風勢頗大。預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。

天文台展望周末期間風勢頗大，海有大浪及湧浪，下周初大致天晴及乾燥。

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責任編輯：吳卓峰、伍瑋瑋