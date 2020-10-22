【風暴消息不斷更新】天文台料午夜至凌晨2時改發三號風球　展望周末期間風勢頗大

▲ 天文台發出一號風球，展望周末期間風勢頗大。

香港天文台於今日（22日）下午5時40分，發出一號戒備訊號。按照現時預測路徑，颱風沙德爾今晚至明早與本港維持超過 500公里的距離，今晚午夜前或需改發三號強風信號。

【22:45】天文台表示，按照現時預測路徑，沙德爾會繼續移近華南沿岸，與其相關的強風會逐漸影響珠江口一帶。天文台會在午夜至明日(10月23日)上午二時改發三號強風信號。本港離岸海域及高地普遍吹強風。海面亦有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【20:45】天文台表示，按照現時預測路徑，沙德爾會繼續移近華南沿岸，與其相關的強風會逐漸影響珠江口一帶，料會於午夜後改發3號強風信號。本港離岸海域及高地普遍吹強風。海面亦有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台稱，強烈熱帶風暴沙德爾已增強為颱風，會在明日稍為靠近廣東沿岸地區，並轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。沙德爾中心附近最高持續風速，每小時120公里，預料沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

▲ 沙德爾路徑趨向海南島一帶。（天文台截圖）

▲ 天文台九天天氣預報，料沙德爾未必為本地帶來惡劣天氣。（天文台截圖）

天文台又稱，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明早逐漸增強，未來數天沿岸地區及南海北部風勢頗大。預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。

天文台展望周末期間風勢頗大，海有大浪及湧浪，下周初大致天晴及乾燥。

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責任編輯：吳卓峰