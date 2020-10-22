亞馬遜再度延長在家工作　直至明年6月30日

▲ 亞馬遜（Amazon）宣布，再度延長在家上班安排，允許全球各地辦公室員工，選擇繼續在家工作，直至明年6月30日為止。

新冠肺炎疫情仍未遏止，由於美國疫情反覆，最近亞馬遜（Amazon）宣布，再度延長在家上班安排，允許全球各地辦公室員工，選擇繼續在家工作，直至明年6月30日為止。

美國疫情持續反覆，早前亞馬遜已多次延長員工的正常上班日期。本年4月份，該公司宣布，從10月2日開始，員工需回到辦公室上班，其後再將日期推遲到明年1月8日。最近，亞馬遜發言人表示，部份可在家完成工作的員工，可於明年6月30日之前，無需返回辦公室工作。此項政策並非只限美國總部員工，而是開放給全球員工。

雖然部分員工仍可留在家中工作，但在倉儲、物流和超市工作的前綫員工，卻難以實行。疫情期間，亞馬遜電商和零售業務訂單不斷持續成長，該公司早前更大規模招募員工。除非不幸染疫需要隔離，否則前綫工人仍要如常工作。更有不少工人曾經抱怨，公司為前線員工提供的防疫支援及保護措施不足。

據早前外媒報道，在亞馬遜和全食超市工作的前線員工，曾屢次舉行罷工活動，並向美國職業安全衛生研究所，以及各州工作機構提出控訴，指公司實施的健康安全措施不足。

亞馬遜表示，現時已投入大量資金實行健康保障，並會進行深層空間清潔、體溫檢查等措施，保障安全的工作環境。同時會為員工提供口罩、消毒劑等防疫用品，確保員工工作安全。

責任編輯：李寶如